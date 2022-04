Roma, il gesto spiazza tutti: “‘furbata’ a tempo quasi scaduto

Nella vittoria di Genova curioso episodio avvenuto in casa Roma. Il gesto del calciatore ha sorpreso i tifosi e gli addetti ai lavori.

Nel match valido per la trentunesima giornata di Serie A la Roma ha ottenuto una preziosa vittoria a Genova contro la Sampdoria. Decide la rete nel primo tempo di Henrik Mkhytarian, al ritorno al gol dopo mesi di assenza. I giallorossi sono in piena zona europea ed, in vista di Juventus-Inter, mettono pressione alle rivali per la zona Champions League.

Tra pochi giorni la squadra giallorossa sarà impegnata in Norvegia nel match valido per i Quarti di finale di Conference League contro il Bodo Glimt. Mourinho tiene molto a questa competizione, soprattutto perchè potrebbe portare un titolo in casa capitolina dopo anni di lunga astinenza.

Tanta sofferenza nel finale con la Roma che ha gestito la gara ed è riuscita a portare a casa una vittoria tutt’altro che felice. Nel finale di gara è avvenuto un episodio che ha sorpreso tutti, anche se, per certi versi, è sembrata una situazione quasi premeditata.

Roma, Pellegrini ‘si fa ammonire’ per saltare la Salernitana

Durante i minuti di recupero del secondo tempo il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini si è fatto ammonire, una manovra che a tanti è apparsa come premeditata.

Mourinho ha sostituito Pellegrini con Bove ed il centrocampista giallorosso è andato a dare la fascia di capitano a Mancini, poi ha perso ulteriormente tempo togliendosi i parastinchi e si è avviato quasi a rallentatore verso l’uscita dal campo. Dopo un iniziale richiamo l’arbitro ha ammonito Pellegrini che, diffidato, salterà cosi la prossima sfida contro la Salernitana e tornerà invece nel match successivo, il big match di campionato contro il Napoli.