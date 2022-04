Cagliari in crisi, ma Mazzarri sorride: la notizia è una manna per i sardi

Quarta sconfitta consecutiva per il Cagliari, che nella prossima giornata affronterà la Juventus: arriva però una buona notizia per Mazzarri

La sconfitta di oggi è un duro colpo per il Cagliari di Walter Mazzarri. Sono ben cinque i gol presi alla Dacia Arena contro l‘Udinese dopo l’iniziale vantaggio firmato da Joao Pedro. L’attaccante italobrasiliano è tornato al gol dopo due mesi, ma purtroppo per lui e per i sardi anche Beto è tornato a segnare. Il centravanti dei friulani ha timbrato il cartellino per tre volte. La lotta salvezza continua e il Cagliari osserverà con attenzione Verona-Genoa di domani.

Sono ora quattro le sconfitte consecutive del Cagliari: solo un gol segnato -da Joao Pedro oggi- e undici subiti. La crisi potrebbe continuare anche nella prossima settimana, visto che in Sardegna arriverà la Juventus che potrebbe essere galvanizzata da un’eventuale vittoria questa sera contro l’Inter. Ma c’è una buona notizia per Walter Mazzarri, che per il rush finale di campionato ritrova un pezzo forte della sua rosa.

Il Cagliari ritrova Rog dopo un lungo infortunio

In Udinese-Cagliari ha rivisto il campo Marko Rog, quindici mesi dopo l’infortunio. L’ultima presenza in campo per il centrocampista croato era stata Roma-Cagliari del 23 dicembre 2020, partita in cui si ruppe il crociato. Poi un lunghissimo calvario che gli ha fatto saltare oltre un anno di calcio. Ma i 25′ di oggi possono far sorridere Mazzarri oltre che Rog, che darà il proprio contributo per conquistare la salvezza.

Era infatti stato fatto un investimento significativo da parte del patron Giulini per acquistare Marko Rog dal Napoli: 2 milioni di euro per il prestito e 15 per il riscatto. Il croato è un classe ’95 e nel pieno della maturità calcistica, ha visto la sua crescita arrestarsi. Per Mazzarri è come se fosse un nuovo acquisto, gradito, vista la sua qualità e aggressività.