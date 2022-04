“Dobbiamo stare attenti…”: Juve, Tapiro e allarme per Allegri

Lunedì amaro per la Juventus, Massimiliano Allegri punzecchiato dalle telecamere di Striscia La Notizia: arriva la risposta del tecnico livornese.

L’1-0 subìto in casa contro l’Inter è stato pesante. Non solo per le tante polemiche e le tante proteste generatesi nel mentre e dopo la partita. Soprattutto perché con la sconfitta di ieri la Vecchia Signora ha salutato (quasi certamente) la rincorsa per lo Scudetto.

Come se non bastasse, la Roma di Mourinho continua a marciare spedita. E adesso è distante solo cinque lunghezze, da un quarto posto che non sembra più blindato come prima. Insomma, è un lunedì amarissimo per la Juventus, che adesso deve scuotersi nella prossima gara col Cagliari.

Intanto, all’indomani della caduta con l’Inter, le telecamere e i microfoni di ‘Striscia la Notizia’ hanno punzecchiato Massimiliano Allegri, consegnandogli un premio speciale come il ‘Tapiro d’Oro’.

Juventus, Tapiro per Allegri: arriva la risposta e l’appello del tecnico livornese

Al quarto ‘Tapiro’ della sua carriera, Allegri è stato intercettato dal noto inviato di ‘Striscia’, Valerio Staffelli. Al momento dell’ironica consegna del premio, il tecnico livornese ha commentato la sconfitta raccolta ieri contro i nerazzurri.

“Sono cose che fanno parte di questo sport. Adesso dobbiamo andare avanti, la stagione non è certo finita”, racconta Allegri. Di qui, lancia l’appello ai suoi e alla piazza bianconera: “Anche perché dobbiamo stare attenti. E anche molto. Adesso dobbiamo guardarci dalla Roma di Mourinho che è dietro di noi e poi anche alla Fiorentina in Coppa Italia”.

Parole chiare quelle del tecnico bianconero, che poi dribbla le polemiche sull’arbitraggio visto ieri nel Derby d’Italia: “Non è stata una partita semplice, Irrati ha diretto bene ed è stato bravo. Poi gli episodi e le decisioni sono così… Ogni tanto vanno da una parte, ogni tanto dall’altra”. L’intervista completa, questa sera, su Canale 5.