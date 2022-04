Inter, dubbi sul futuro di Inzaghi? Rivelazione in diretta, spunta la verità

Quale sarà il futuro di Simone Inzaghi? Cosi è arrivata la rivelazione in diretta, il grande ex Inter ha fatto il quadro della situazione.

Cosa sarà del futuro di Simone Inzaghi? Il suo arrivo all’Inter ha rappresentato una svolta importante, soprattutto perchè l’ex allenatore della Lazio prendeva in mano – appena qualche mese fa – una squadra vincitrice dello Scudetto ed orfana di due campioni come Lukaku ed Hakimi. I tifosi si aspettano che proprio Inzaghi possa tenere botta, non far rimpiangere Antonio Conte e tenere lo Scudetto a Milano, ovviamente sponda nerazzurra.

Da qui alla fine della stagione mancano ancora diverse partite, e c’è la Coppa Italia da onorare. Anche le strategie di mercato estive dipenderanno dall’epilogo che si consumerà da qui alla fine di maggio, ma è chiaro che ci sia già uno squadro rivolto al futuro. Ed anche l’allenatore, ovviamente, è al centro del chiacchiericcio mediatico. C’è chi, nel corso degli ultimi due mesi ha messo in dubbio proprio l’operato di Inzaghi.

Soltanto due vittorie in campionato dall’inizio di febbraio ad oggi, ovvero quella di ieri all’Allianz Stadium e contro la Salernitana. C’è da capire, ora, se proprio il successo conquistato contro i bianconeri possa rappresentare un’inversione di tendenza in vista del rush finale della stagione.

Inter, quale sarà il futuro di Inzaghi? La rivelazione di Bergomi

Possibile che l’avventura di Inzaghi possa terminare prima del previsto? L’allenatore ha ancora due anni di contratto e per il momento temporeggia sulla firma che prolungherebbe il suo contratto con la compagine nerazzurra. E’ stato lo stesso ex tecnico della Lazio a rivelare di voler ancora aspettare prima di mettere nero su bianco. Qualcuno ha letto proprio queste ultime dichiarazioni come segnale concreto di qualche dubbio sul prosieguo della sua avventura milanese.

A frenare su questa chiave di lettura è Beppe Bergomi. L’ex difensore nerazzurro ai microfoni di Sky Sport ha rivelato di aver avuto delle novità proprio riguardo il futuro di Simone Inzaghi. “Mi è stato detto che Inzaghi rimane e la società non ha alcun dubbio su di lui”, ha spiegato Bergomi in diretta. Su di lui, infatti, il club vorrebbe costruire un progetto importante per i prossimi anni. La palla passa proprio all’allenatore.