“Fallo se hai i cog…”: Dzeko furioso con un tifoso allo Stadium

Edin Dzeko infuriato in tribuna. Spunta il video che sta facendo il giro del web, l’attaccante protagonista di una lite in tribuna.

Una partita che metteva in palio tre punti importanti, e che alla fine ha decretato la vincitrice dopo 90′ minuti di puro agonismo. Juventus ed Inter si sono date battaglia fino alla fine, ma è stata la compagine nerazzurra ad avere la meglio, nonostante l’ottima partita messa in campo dai ragazzi di Max Allegri. La Vecchia Signora ha dato tutto, e oggi recrimina anche su quella che è stata la gestione dell’arbitro Massimiliano Irrati. Tanti episodi dubbi, ed i tifosi bianconeri reclamano anche (e non solo) un rigore negato su Zakaria.

Un clima di tensione che si respira ancora oggi, considerando che il match di ieri rappresentava uno step importante per entrambe le squadre. L’Inter prosegue la sua corsa Scudetto e tiene il passo di Napoli e Milan, mentre probabilmente si ferma quella della Juventus. Durante la partita di ieri ci sono stati diversi momenti concitati, ed anche sugli spalti ci sono stati attimi di tensione.

Juve-Inter, spunta il video dalla tribuna dell’Allianz: Dzeko furioso

In casa Inter si analizza quello che è stato un match che i nerazzurri non hanno sempre avuto in pugno, preda di una Juventus che di contro ha dimostrato di meritare qualcosa in più. Nel frattempo, però, sugli spalti si è consumato un alterco che ha visto protagonista Edin Dzeko, uscito soltanto al 91′ minuto per fare spazio a Robin Gosens.

Un video – pubblicato da Roberto Amoroso (Anima Nerazzurra) – ritrae l’attaccante bosniaco alle prese con un diverbio con qualcuno che si trovava in tribuna a poca distanza da lui. “Se hai i cogli**i alzati! Alzati se hai i cogli**i!”, le parole del giocatore nerazzurro. Secondo le informazioni riportate dallo stesso autore del video, Dzeko avrebbe avuto questo scambio acceso con un tifoso presente in tribuna. Dentro e fuori dal campo, Juve-Inter non è mai una partita come le altre.