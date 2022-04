Serie A, l’arbitro rischia lo stop: bocciato dopo le polemiche

Serie A, la 31esima giornata è quasi terminata ma Gianluca Rocchi ha già dato il proprio giudizio sulle diverse squadre arbitrali impegnate

La 31esima giornata di Serie A è quasi volta al termine. L’ultima gara, che è da pochissimo iniziata, sta impegnando il Milan in casa contro il Bologna. Già nelle ultime ore, però, Gianluca Rocchi ha riferito la sua opinione su quanto avvenuto sui diversi campi nel corso dei match in programma.

Sotto la luce dei riflettori c’è stato specialmente il Derby d’Italia. La gara giocata all’Allianz Stadium tra Juventus e Inter, vinta dai nerazzurri, è stata una gara ruvida che ha suscitato non poche polemiche. Soprattutto nell’ambiente bianconero, che avrebbe voluto scelte diverse almeno in determinate situazioni.

Nel mirino sono rimasti in effetti due episodi in particolare: il calcio di rigore che è stato fatto ribattere da Calhanoglu e il contatto tra Bastoni e Zakaria, giudicato esterno all’area di rigore. Rocchi, tuttavia, in qualità di designatore della Can A, ha promosso le decisioni prese da Irrati (con Mazzoleni al Var) in Juve-Inter. Mentre ha voluto porre maggiore attenzione su alcuni errori commessi da Massimi, arbitro in Fiorentina-Empoli.

Serie A: Rocchi promuove Irrati per la gestione di Juventus-Inter, ma boccia Massimi in Fiorentina-Empoli

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, quindi, Gianluca Rocchi ha ritenuto corrette le scelte prese da Irrati, aiutato da Mazzoleni al Var, in Juventus-Inter. Sia per la ripetizione del rigore, poi nuovamente calciato e segnato da Calhanoglu dopo l’ingresso anticipato di De Ligt in area di rigore bianconera, sia per i rigori chiesti da De Ligt prima e da Vlahovic dopo non concessi. Niente da ridire su quanto deciso per il contatto su Zakaria, giudicato esterno all’area nerazzurra.

Nel mirino, invece, è finita Fiorentina-Empoli e la gestione che della gara ha fatto, invece, Massimi, direttore di gara tra i più giovani presenti nel campionato italiano di massima serie. Non sono state ritenute corrette alcune decisioni, prima tra tutte quella del primo giallo dato a Luperto (dal momento che il fallo sarebbe stato da imputare piuttosto a Cabral). Lo stesso giocatore è stato poi espulso per secondo cartellino giallo, suscitando non poche polemiche da parte dell’ambiente dell’Empoli. Massimi ora rischierebbe lo stop per la prossima giornata. Oppure potrebbe esserci in serbo per lui la chiamata alla zona Var o a un match di Serie B.