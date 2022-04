“Era devastato”: ennesimo infortunio, la big lo scarica a fine anno

Brutte notizie in casa Bayern Monaco. Per uno dei giocatori di Nagelsmann ennesimo infortunio. A fine anno l’addio.

Un’esperienza non particolarmente esaltante, che adesso volge praticamente al termine. Corentin Tolisso nel passato è stato anche accostato alla Serie A, ed in particolare al Napoli che sembrava pronto a mettere le mani sul giocatore francese. La sua carriera, però, ha preso una piega molto diversa, e cosi il centrocampista è approdato in Baviera dove veste la maglia del Bayern Monaco. Un’esperienza che, però, sembra destinata a chiudersi da qui alla prossime settimane.

Il giocatore francese, come noto, ha il contratto in scadenza alla fine di questa stagione, e concretamente di un rinnovo pare non si sia mai parlato. Il club tedesco parrebbe intenzionato a lasciar andare Tolisso, vittima in queste ore di un momento molto complesso, ed in generale di una stagione davvero difficile da affrontare.

Tolisso, ennesimo infortunio e sfogo: la rivelazione

L’ex centrocampista del Lione è vittima dell’ennesimo infortunio stagionale, che lo costringerà a restare fuori per diverse settimane. Poche presenze raccolte e di fatto la certezza di andare via alla fine della stagione. Per il 27enne va chiudendosi l’esperienza al Bayern, e l’animo di sicuro non è al top.

“Era devastato dopo l’ennesimo problema muscolare”, ha spiegato l’allenatore dei bavaresi Julian Nagelsmann. Il giocatore è in Francia per curarsi, ma non è detto riesca a rientrare entro la fine del campionato. Possibile che Tolisso possa aver chiuso in maniera nettamente anticipata la sua avventura in quel di Monaco, con il club pronto a scaricarlo alla fine dell’anno. Da capire, poi, l’integrità concreta del giocatore e quale club sarà disposto a scommettere su di lui da qui ai prossimi mesi.