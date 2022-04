Cagliari, ufficiale il colpo di scena: interviene la società

Il Cagliari non vive un grande momento di forma, ma arriva il colpo di scena ufficiale che stravolge i piani dei sardi: interviene la società.

Il 5-1 di Udine è stato tanto duro quanto pesante. Non solo per la goleada subita in terra friulana, ma soprattutto per una sconfitta che ha messo nuovamente in pericolo la classifica del Cagliari. E adesso, sul cammino dei sardi è pronta a presentarsi la Juventus.

Una Juventus, tra l’altro, ferita e vogliosa di riscattarsi dopo la sfida persa contro l’Inter. Certo, tra le fila dei bianconeri mancheranno un paio di elementi preziosi, ma la gara resta comunque proibitiva per i sardi.

Ragion per cui, vietato sbagliare. Mazzarri e la dirigenza rossoblù non accetteranno nuovi passi falsi, chiamando i suoi ad una prestazione quantomeno gagliarda e coriacea, dopo la brutta figura della Dacia Arena.

Cagliari, ufficiale il colpo di scena: Mazzarri manda in ritiro i suoi

Per farlo, è intervenuta la società in persona, d’accordo con il direttore sportivo Capozucca: la formazione rossoblù ha deciso di preparare la gara contro la Juventus in ritiro. Come diramato ufficialmente dal Cagliari attraverso i propri media istituzionali, i sardi cominceranno domani la preparazione ‘blindata’ per la sfida con i bianconeri.

Una vera e propria missione salvezza, quella degli isolani, chiamati all’impresa per tenere lontano lo spauracchio retrocessione ed evitare un finale di stagione rovente. Anche perché il calendario non arriderà molto ai sardi e la recente striscia negativa ha acceso una spia anche nella mente del presidente Giulini.

Attenzione, dunque, a quello che accadrà nel prossimo weekend: il Cagliari promette battaglia alla Juventus e conta di non farsi trovare impreparato. L’ambiente sardo non vuole brutti scherzi e già contro i bianconeri si attende una reazione forte e netta da parte della squadra allenata da Walter Mazzarri.