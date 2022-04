Lukaku, addio al Chelsea? Arriva il messaggio dal compagno

La nuova avventura di Romelu Lukaku al Chelsea è stata finora abbastanza sotto le attese. Il belga è atteso da tanti per il rilancio.

La scorsa estate il Chelsea ha realizzato uno dei grandi acquisti della sessione estiva di calciomercato, prelevando dall’Inter il centravanti belga Romelu Lukaku. L’avventura, del miglior giocatore dell’ultima Serie A, è stata finora abbastanza sottotono ed il colosso belga non sembra trovarsi a suo agio nello scacchiere tattico di Thomas Tuchel.

Arrivato ai Blues per la cifra record di 115 milioni di euro il giocatore ha faticato, fin dall’inizio, ad inserirsi ed i campioni d’Europa attuano un gioco totalmente differente rispetto al 3-5-2 di Antonio Conte ai tempi dell’Inter.

Il futuro di Lukaku è ancora in forte dubbio. La situazione relativa al cambio proprietà e lo scarso minutaggio del belga potrebbero aprire le porte a scenari di mercato e nelle ultime settimane si è parlato anche di un possibile quanto però difficile ritorno in nerazzurro.

Chelsea-Real Madrid, Courtois parla del compagno e rivale Lukaku

Thibaut Courtois è uno dei grandi ex di Chelsea-Real Madrid. Il belga è anche un compagno di Nazionale di Lukaku ed alla vigilia dello scontro di Champions ha lanciato un messaggio a Romelu:

“Lukaku è un grande attaccante ed è strano vederlo giocare cosi poco. Parliamo comunque di un giocatore di grande qualità”. L’estremo difensore ha ricordato come, nel suo primo anno al Real, anch’egli ha avuto diverse difficoltà, e che crede quindi in una ‘rivincita’ del bomber: “A Madrid ho trovato difficoltà durante il mio primo anno, non è stata facile. Si tratta di un momento, sono sicuro che poi passerà”.