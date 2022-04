Inter, Marotta brucia tutti: l’affare è in chiusura, i dettagli

Decisa ad anticipare la concorrenza l’Inter è pronta a chiudere per un nome che rappresenterà un punto fermo nella squadra del futuro.

Reduce dalla vittoria di carattere allo Stadium sulla Juventus, che ha risollevato e caricato l’ambiente creando i presupposti per lo sprint che può valere lo Scudetto, l’Inter è tornata a respirare dopo un momento difficile. E adesso guarda al futuro con rinnovato ottimismo.

Nel breve termine c’è la possibilità, nuovamente concreta dopo la frenata del Milan in casa con il Bologna, di bissare lo Scudetto vinto la scorsa stagione con Antonio Conte in panchina. Sostituire il tecnico e due pezzi da novanta come Hakimi e Lukaku non era certo semplice, per cui se dovesse arrivare nuovamente il titolo la dirigenza meriterebbe certamente un plauso.

Vada come vada, poi, in estate ci sarà da programmare il futuro. Nonostante le dolorose cessioni di luglio 2021 i conti non dovrebbero comunque permettere spese folli, e proprio per questo Marotta e gli uomini di mercato dovranno stare attenti a non sbagliare una mossa.

Una delle poche certezze nerazzurre è che servirà un rinforzo in difesa. Un nome che è stato individuato da tempo, Gleison Bremer del Torino, e per cui secondo Tuttosport i tempi ormai sarebbero maturi per l’affondo decisivo.

L’Inter chiude su Bremer: al Torino 15 milioni e Dimarco

Il quotidiano torinese riporta infatti di un vero e proprio “scatto” da parte dell’Inter, che vuole chiudere la trattativa per evitare sorprese dell’ultimo minuto. Al Torino andrebbero 15 milioni e il cartellino di Federico Dimarco, esterno sinistro e all’occorrenza “braccetto” mancino nella difesa a tre che Juric ha già allenato al Verona.

Proprio il rapporto tra tecnico e giocatore favorirebbe il passaggio di Dimarco in granata, mossa che insieme ai 15 milioni cash sbloccherà in modo definitivo una trattativa di cui si parla già da molto tempo. E che adesso sembra arrivata alla dirittura finale.

Bremer è per rendimento uno dei migliori difensori centrali del campionato in corso, e sembra pronto finalmente per il grande salto in una big. In nerazzurro il brasiliano rappresenterebbe al momento una validissima alternativa a Skriniar, Bastoni e De Vrij. Ma il suo arrivo potrebbe anche rappresentare un indizio sulla possibile cessione dell’olandese.

In attesa di provare a riaprire nuovamente la trattativa per il ritorno di Lukaku che sembrava ormai chiusa, insomma, Marotta prova a definire nei dettagli il rinforzo per la difesa. Con la consapevolezza che, nonostante le difficoltà, l’Inter del futuro dovrà cercare di restare al top.