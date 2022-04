“È una cavolata”: Napoli, l’annuncio spegne subito l’entusiasmo

Doccia gelata per Luciano Spalletti dopo le voci circolate nelle ultime ore: l’allenatore del Napoli freddato dall’agente del calciatore

Luciano Spalletti prepara la partita con la Fiorentina in programma domenica. Una partita per cui l’allenatore ha avuto uno spiacevole imprevisto nella giornata di oggi. Il Napoli crede fermamente nella possibilità di dare ancora la caccia al primo posto ma intanto la vicinanza della fine del campionato spinge anche il discorso verso il calciomercato.

Mai in vacanza, il calciomercato si prepara per tornare padrone delle cronache sportive. Anche il Napoli è chiaramente investito dagli accostamenti del periodo. Oggi ha fatto il giro del web la notizia del forte interesse degli azzurri nei confronti di Nicolò Zaniolo ma Gaspare Galasso, membro dell’agenzia che cura gli interessi del calciatore, ha fatto il punto della situazione

Zaniolo al Napoli? Risponde l’agenzia del calciatore : “È una cavolata, sta bene alla Roma e Mou lo stima”

Dall’entourage di Nicolò Zaniolo è arrivata la smentita in merito alla possibilità di un interessamento del Napoli nei suoi confronti. Gaspare Galasso è intervenuto su ‘1 Football Cub’ su ‘1 Station Radio’. “Devo intervenire – ha sùbito chiarito Galasso – perché voglio che nessuno si illuda, specie una piazza calorosa come quella del Napoli”.

Il membro dell’entourage del calciatore ha sottolineato come Zaniolo stia bene nella Roma senza nascondere l’interesse di altri club per lui: “Non c’è neppure una possibilità che lasci la Roma per trasferirsi nel club di Aurelio De Laurentiis. Questa notizia, possiamo dire che è una grande cavolata. Zaniolo sta bene, la sua priorità è quella di restare in giallorosso. È ovvio che vi sia per lui l’interesse di altri club, alcune situazioni sono già note, come quella che piace alla Juventus. Così come è ormai risaputo questo, allo stesso tempo posso dire che un interesse del Napoli non è vero”.

A giudicare dalle parole di Galasso, il rapporto con Mourinho va a gonfie vele: “Il portoghese è un suo grande estimatore. Non capisco perché quando non gioca si dice che abbia litigato con il tecnico o con la società. Un affaticamento muscolare subito riesce a sollevare un caso. Il suo futuro lo deciderà lui, finora non ne abbiamo mai parlato”.