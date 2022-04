“Decisione storica”: Inter, il ‘terremoto’ De Vrij può cambiare il calcio

Il tribunale di Amsterdam ha riconosciuto al calciatore dell’Inter De Vrij un risarcimento economico importante destinato a mutare il calcio

Contro la Juventus ha ritrovato la panchina, ora Stefan De Vrij è proiettato pure a recuperare il terreno di gioco dopo tre gare in cui è rimasto fuori a causa dell’infortunio che lo ha rallentato nell’ultimo mese. Per il difensore olandese sono mesi importanti. Il suo contratto con l’Inter è infatti in scadenza a giugno dell’anno prossimo. Il suo futuro dunque è in pieno aggiornamento.

In queste ore inoltre si è verificato un altro passaggio chiave per il difensore olandese. La sentenza emessa ieri dal tribunale di Amsterdam può cambiare il mondo del calcio e il rapporto tra i giocatori e gli intermediari. La denuncia era scattata in merito al suo trasferimento avvenuto dalla Lazio all’Inter nel 2018.

De Vrij, risarcimento dall’agenzia che ne ha curato il passaggio all’Inter: la sentenza può cambiare il calcio

Il calciatore ha citato in giudizio la Seg, la società che si è occupata del suo trasferimento dalla Lazio all’Inter, poiché questa avrebbe raggiunto una commissione occulta dai nerazzurri. Un’intesa che prevedeva anche delle percentuali sull’eventuale rivendita, come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’.

Il tribunale di Amsterdam ieri ha stabilito un risarcimento di 4.7 milioni di euro per Stefan De Vrij. Una cifra di gran lunga inferiore rispetto a quanto chiesto dal centrale olandese. La sua richiesta era stata infatti di 22 milioni.

“Sentenza storica”, scrive inoltre su Twitter la Rosea. “Il peso politico della vicenda – scrive ancora – è evidente”. Con questa i calciatori saranno più tutelati rispetto a prima. In più introduce anche delle restrizioni alla pratica che sta avendo delle forti ripercussioni sui bilanci delle società di calcio.

De Vrij, intanto, ha cambiato agente. Il calciatore è ora assistito da Mino Raiola. Un fattore che potrebbe anche portare a delle novità in merito alle trattative per il rinnovo con la società nerazzurra. Ogni discorso era stato interrotto in precedenza. Ciò anche perché il difensore aveva intenzione di chiarire questo aspetto piuttosto nebuloso del suo passaggio a parametro zero dalla Lazio all’Inter, avvenuto nel 2018. Tutto torna di nuovo in discussione.