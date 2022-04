“Dovrebbe dimettersi”: figuraccia Roma, tifosi furiosi dopo la partita

Tra i tifosi della Roma invocate le dimissioni dopo la sconfitta dei giallorossi contro il Bodo Glimt: il cammino per la finale è più complicato

Termina con una sconfitta l’andata dei quarti di finale di Conference League per la Roma. Norvegia maledetta per José Mourinho e i giallorossi, che dopo il 6-1 della fase a gironi perdono anche questa, ma per 2-1. Un’occasione sprecata considerando come si era messo il match alla fine del primo tempo con il vantaggio firmato da Lorenzo Pellegrini. Le cose, infatti, sono iniziate ad andare male nella ripresa con alcuni errori individuali.

Su tutti, quello di Rui Patricio che ha commesso un errore clamoroso sul tiro di Wembangomo. C’era sì una leggera deviazione, ma le critiche per il portiere portoghese sono arrivate ugualmente. Anche perché non è nuovo a questo tipo di errori. E poi c’è quello di Matias Vina sul secondo gol al 90’. Il terzino uruguaiano era subentrato a Nicola Zalewski al 65’. E diverse critiche sono arrivate nei confronti di Tiago Pinto, direttore generale della Roma e autore dell’acquisto del giocatore nella scorsa sessione estiva di calciomercato.

Roma, i tifosi vogliono le dimissioni di Tiago Pinto

Tante le critiche ricevute da Tiago Pinto sui social, oltre che per i calciatori giallorossi. In particolare, c’è un commento su Twitter che invoca le sue dimissioni: “Dovrebbe farlo solo per aver pensato di sostituire Spinazzola con Vina”. Il riferimento è chiaro all’infortunio che il terzino italiano ha avuto con l’Italia contro il Belgio e il successivo acquisto di Matias Vina dal Palmeiras per circa 13 milioni di euro. Le sue prestazioni, però, non sono state all’altezza.

Quando si leggono questi commenti, viene in mente dunque il ruolo di Rui Costa al Benfica come direttore sportivo. Alla Roma la figura del ds non c’è e dunque i ‘dubbi’ sull’operato di Tiago Pinto arrivano, a maggior ragione quando giocatori come Shomurodov e Vina incidono in negativo sulle partite.