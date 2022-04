Doccia fredda per Agnelli e Elkann: Juventus, la notizia spiazza i tifosi

Una brutta notizia per la dirigenza della Juventus. Andrea Agnelli e John Elkann devono fare i conti con questo inaspettata novità.

Uno degli obiettivi principali della Juventus degli ultimi anni è stato quello di aumentare il valore del marchio. Il presidente Andrea Agnelli, assieme al cugino John Elkann, numero uno della controllante Exor, hanno investito moltissime energie economiche, vedi Cristiano Ronaldo, e ‘politiche’, vedi tentativo della SuperLega, per portare i bianconeri al livello dei top club europei.

Tentativi che, se sul campo si sono rivelati abbastanza disastrosi, con la Juventus eliminata dalla Champions League da avversarie non certo irresistibili, anche da fuori non sono certo andati meglio: il bilancio non è in salute e la SuperLega continua ad essere un braccio di ferro lontano dal realizzarsi.

Accanto a questo arriva, dal FootballIndex Ranking di YouGov un’alta brutta notizia per quanto riguarda il brand Juventus. Quest’indice misura, attraverso sei parametri, la ‘salute del brand’ in Italia, Cina e Stati Uniti. Ebbene, la ‘salute’ del brand Juventus risulta in calo in tutti e tre i paesi. In particolare per quanto riguarda la ‘salute’ in Italia il club bianconeri si vede sorpassare da Inter e Milan e tallonare da Real Madrid e Napoli. Male anche negli USA, con la Juventus fuori dalla top 10 e in Cina, dove comunque, nonostante il calo, la posizione all’interno della top 10 resta.

FootballIndex Rankign: se la Juventus piange il Milan se la ride

Discorso opposto invece per le milanesi, soprattutto per il Milan, che invece vedono incrementare la loro ‘salute del brand’ in tutti e tre i mercati considerati. I rossoneri in particolare risultano primi in Italia e terzi in Cina. L’Inter invece deve accontentarsi della seconda piazza tra le mura domestiche e della posizione immediatamente fuori dal podio in Cina.

In Italia in grande crescita anche il Napoli, quinto club nella penisola, che supera le big estere Liverpool, Bayern e Barcellona. Il club di De Laurentiis però scompare nelle classifiche estere dove invece c’è la Roma che risulta stabile, a livello di salute del brand, anche in Cina e USA.