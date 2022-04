“In chiusura per 28 milioni”: Juventus, cosa succede? Il colpo è ai dettagli

Brutte notizie per la Juventus di Agnelli ed Allegri, visto che nelle ultime ore è sfumato un colpo di calciomercato.

Dopo la sconfitta di domenica sera all’Allianz Stadium contro l’Inter, la Juventus di Massimiliano Allegri, almeno di crolli verticali delle prime tre in classifica, è uscita definitivamente dalla lotta Scudetto. I bianconeri, infatti, sono quarti con otto punti di svantaggio dal Milan capolista.

La ‘Vecchia Signora’ ha due obiettivi da centrare in questi ultimi mesi della stagione: difendere il quarto posto e vincere la Coppa Italia. La Juventus è sulla strada giusta per entrambi i traguardi, visto che in campionato ha cinque punti di vantaggio sulla Roma di Mourinho ed in Coppa Italia è ad un passo dalla finale, dopo aver battuto 0-1 la Fiorentina nella semifinale di andata.

La Juventus sta attraversando un periodo di profondi cambiamenti, considerando anche l’addio ufficiale di Dybala a fine stagione e quello sempre più probabile di Chiellini. La dirigenza piemontese sta investendo molto sul futuro, vedi acquisto di Vlahovic, ma in queste ore è arrivata una brutta notizia.

Juventus, sfuma il colpo di mercato: Gravenberch vicinissimo al Bayern Monaco

Secondo quanto riportato, infatti, da ‘Alfredo Pedullà‘, tramite il suo profilo ufficiale di ‘Twitter’, è sfumato un obiettivo di mercato della Juventus: “Gravenberch dell’Ajax, seguito a lungo dalla squadra bianconera, è vicinissimo al Bayern Monaco per circa 28 milioni di euro. Il calciatore percepirà 4,3 milioni di euro a stagione”.

La Juventus aveva puntato molto su Gravenberch per rinforzare il centrocampo, il quale è il reparto che ha deluso di più in queste ultime stagioni. I bianconeri adesso dovranno cambiare obiettivo per la zona mediana. La ‘Vecchia Signora’ si sta muovendo anche per sostituire Dybala, dove il candidato numero uno sembra essere Zaniolo.