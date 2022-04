Dalla Juventus all’Inter: l’avvistamento lascia i tifosi senza parole

Dopo lo scontro diretto di domenica sera all’Allianz Stadium, Juventus ed Inter sono state protagoniste di un curioso aneddotto.

In questa settimana sono tornate le coppe europee, dove a rappresentare l’Italia sono rimaste solo l’Atalanta in Europa League e la Roma in Conference League. I bergamaschi scenderanno in campo tra qualche minuto per sfidare il Lipsia nella gara di andata dei quarti di finale, mentre i giallorossi giocheranno questa sera contro il Bodo/Glimt.

Se in Europa e Conference League ci sono ancora Atalanta e Roma, in Champions League non c’è un’italiana tra le otto qualificate ai quarti di finale. Le ultime squadre della Serie A a cadere sono state la Juventus e l’Inter, che sono uscite agli ottavi contro, rispettivamente, il Villarreal di Emery ed il Liverpool di Klopp.

Proprio Juventus ed Inter sono state le protagoniste dell’ultimo scontro diretto del nostro campionato, che ha visto la vittoria dei nerazzurri per 0-1 con il rigore realizzato da Calhanoglu nei minuti finali della prima frazione di gara. Queste due squadre possono continuare ad essere legate tra di loro anche in sede di calciomercato.

Paulo Dybala, infatti, lascerà la Juventus a fine stagione, visto che non è stato trovato l’accordo tra le parti sul suo prolungamento contrattuale. Tra le squadre più interessate all’attaccante c’è proprio l’Inter dell’ex bianconero Beppe Marotta. Un altro argentino in questi giorni è stato protagonista di un piccolo ‘ping pong’ tra queste due squadre.

Juventus, Carlos Tevez ha assistito all’allenamento di questa mattina dell’Inter

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, Carlos Tevez, dopo la visita alla Juventus nei giorni scorsi, questa mattina si è presentato alla Pinetina per assistere all’allenamento dell’Inter. L’ex attaccante bianconero, difatti, ha lasciato il calcio giocato per intraprendere la carriera di allenatore ed è giunto nel nostro paese per studiare i tecnici della Serie A.

Tevez è stato accolto calorosamente da Javier Zanetti, con cui è stato protagonista di tante battaglie con la maglia dell’Argentina. L’ex giocatore si è fermato a parlare sia con Simone Inzaghi che con i suoi connazionali Lautaro Martinez e Correa. L’ex attaccante, sempre come quanto scritto dal quotidiano sportivo, continuerà il suo ‘tour’ in Inghilterra.