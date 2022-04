Napoli-Fiorentina, tegola pesante per l’allenatore: arriva l’annuncio

Domenica ci sarà al Maradona la partita Napoli-Fiorentina, ma in giornata è arrivato un importante annuncio per uno dei due allenatori.

Il Napoli ha dato un fortissimo segnale al campionato domenica scorsa, riuscendo a sconfiggere in trasferta l’Atalanta di Gasperini per 1-3. Gli azzurri hanno sofferto contro i padroni di casa, ma hanno meritato il successo finale. La squadra di Spalletti ha mostrato gran carattere, viste le assenze di Osimhen, Rrahmani e Di Lorenzo.

Dopo la vittoria contro l’Atalanta, i partenopei sfideranno domenica la Fiorentina. Contro i toscani ci dovrebbe essere Osimhen, nonostante il fastidio muscolare che gli ha fatto interrompere l’allenamento di ieri. L’assenza del nigeriano, ovviamente, aumenterebbe le difficoltà della partita con i gigliati.

La Fiorentina di Italiano, infatti, sta attraversando un ottimo periodo, considerando che ha totalizzato sette punti nelle ultime tre partite. Proprio il tecnico viola ha rilasciato alcune dichiarazioni in giornata, dove però ha annunciato due ‘tegole pesanti’ per il prossimo match contro il Napoli al Maradona.

Napoli-Fiorentina, l’annuncio di Italiano: “Bonaventura ed Odriozola non ci saranno domenica”

L’ex allenatore dello Spezia, difatti, ha ufficializzato le assenze di Odriozola e Bonaventura contro il Napoli: “Non stanno ancora bene e non saranno a disposizione per la partita di domenica. Stanno affrontando ancora due infortuni fastidiosi. Non ci sarà neanche Torreira, ma in quella posizione c’è Amrabat che in passato l’ha già sostituito”.

Italiano ha poi concluso il suo intervento: “Napoli? Dovremo avere lo stesso spirito che abbiamo avuto contro l’Inter. Non sarà facile, perché gli azzurri sono in forma e saranno spinti dal loro pubblico. Ritorno di Coppa Italia con la Juventus? Pensiamo prima alle gare precedenti. Cabral? Sta migliorando tanto, Piatek è ancora dolorante e vedremo chi giocherà domenica”.