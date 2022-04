Bodo Glimt-Roma nel caos, arriva il provvedimento UEFA: è ufficiale

I fatti che si sono verificati negli spogliatoi al termine di Bodo Glimt-Roma hanno coinvolto anche la UEFA, che ha appena annunciato il suo provvedimento.

Tra circa una settimana si deciderà il futuro della Roma in Conference League. La squadra di Mourinho è stata battuta dal Bodo Glimt in Norvegia per 2-1. Ha la ghiotta occasione di ribaltare in casa le sorti della gara per arrivare a qualificarsi alle semifinali della competizione.

Tuttavia, mentre Mourinho dovrà preparare la sfida tenendo a bada anche le ambizioni europee che la Roma ha in campionato, la società sarà impegnata a collaborare con i fatti che si sono verificati al termine della gara internazionale.

La Roma, infatti, ha denunciato l’aggressione da parte del tecnico Knutsen nei riguardi del preparatore dei portieri giallorosso, Nuno Santos. A raccontare ciò è intervenuto il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini. Da lì l’inevitabile incursione anche da parte della Polizia per fare chiarezza sull’eventuale diatriba, la quale ha avuto luogo al termine del match.

Bodo Glimt-Roma, la UEFA apre un’indagine disciplinare

L’accaduto è finito nell’occhio del ciclone e i club sono stati costretti a intervenire per chiarire la propria verità. Nello specifico il Bodo Glimt ha pubblicato un comunicato. Il club ha affermato che in realtà sarebbe stato un membro della Roma ad attaccare fisicamente Knutsen. A riprova di ciò ci sarebbe un video.

Un’affermazione grave che, unita alla versione della Roma, ha portato all’intervento della UEFA. L’organismo ha deciso di aprire un’indagine sull’accaduto. Nella nota diffusa ha precisato che, in conformità al Regolamento Disciplinare vigente, “un Ispettore Etico e Disciplinare UEFA è stato nominato per condurre un’indagine disciplinare sugli incidenti segnalati”. Quando ciò avverrà, saranno poi rese note le informazioni. Quindi relative e probabilmente severe sanzioni potrebbero incidere sul finale di stagione dei due club.