Cagliari-Juventus, Allegri cambia modulo: riecco Bernardeschi

Cagliari-Juventus potrebbe essere la giusta occasione per il rilancio di Bernardeschi. L’esterno bianconero sarebbe pronto a ritornare in campo dal primo minuto complice l’assenza di Morata

Juventus obbligata alla vittoria contro il Cagliari per non complicare il discorso 4° posto in vista del finale di stagione. Dopo l’amara sconfitta contro l’Inter, i bianconeri dovranno cercare di spingere subito il piede sull’acceleratore per ritrovare immediatamente i tre punti.

Come confermato da alcune anticipazioni, Allegri, complice l’assenza di Morata, potrebbe affidarsi nuovamente al 4-4-2. Zakaria e Rabiot agiranno in mezzo al campo, mentre sulla fascia sinistra ci sarà spazio per il ritorno in campo da titolare di Bernardeschi.

Cuadrado, invece, sarà confermato sulla destra, mentre Dybala affiancherà Vlahovic al centro dell’attacco. Solo panchina per Arthur, il quale potrebbe trovare spazio nel corso della ripresa. Buone notizie anche sul fronte Bonucci, ormai totalmente recuperato e pronto a tornare nell’elenco dei convocati.

Cagliari-Juventus, chance per Bernardeschi: confermato Dybala

Chance da titolare per Bernardeschi, ma attenzione alla possibile novità. Non è escluso che Allegri possa decidere di adattare Rabiot nel ruolo di esterno sinistro con Arthur promosso titolare in mezzo al campo. Nessun rischio per Dybala, il quale, a prescindere dalle ultime settimane tormentate per la questione rinnovo, agirà al fianco di Vlahovic in attacco. In difesa spazio per De Ligt e Chiellini ,mentre sugli esterni ci sarà spazio per Danilo, a destra, e Alex Sandro, a sinistra. Ecco le probabili formazioni di Cagliari-Juventus, match valido per la 32^ giornata di Serie A:

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Deiola, Marin, Dalbert, Zappa; Joao Pedro, Pavoletti. All. Mazzarri

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Zakaria, Rabiot, Bernardeschi; Dybala, Vlahovic. All. Allegri