“100 milioni di euro”: Lazio, l’incredibile annuncio fa esultare Lotito

La prima stagione di Sarri sulla panchina della Lazio appare sufficiente. Il tecnico biancoceleste sta esaltando un giocatore in particolare.

La prima stagione di Maurizio Sarri con la Lazio è senza dubbio altalenante. La squadra biancoceleste ha alternato serie di risultati utili positivi a brutte figuracce, come ad esempio quella avvenuta qualche settimana nel derby contro la Roma di Josè Mourinho. Il tecnico toscano è riuscito anche però ad esaltare le qualità di qualche singolo nella rosa biancoceleste.

In questa stagione il centrocampista serbo Sergej Milinkovic Savic ha realizzato finora 9 gol e 8 reti ed è diventato il faro del centrocampo capitolino. Da tempo si discute del possibile approdo del ‘Sergente’ in una big ma fino ad ora non c’è mai stato un assalto decisivo.

Il commissario tecnico della Serbia Dragan Stojkovic ha parlato, tra le altre cose, anche del futuro del calciatore della Lazio. Ecco alcune sue dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Se vuoi vincere devi comprare Milinkovic. Lui è molto legato alla Lazio, ma chiunque lo acquista realizza un gran colpo di mercato”.

Lazio, il ct della Serbia consiglia Milinkovic alla Juventus

Negli ultimi anni il centrocampista è stato in diverse occasioni accostato alla Juventus ed il ct parla proprio del club bianconero: “Per la Juve sarebbe un’ottima scelta. Ha esperienza in Serie A e potrebbe far vedere con la Juventus. Fossi al posto del club bianconero, spenderei 100 milioni di euro!”.

Le qualità di Milinkovic Savic non passano di certo inosservate e sulle sue tracce non c’è solo la Juve, ma diversi club europei. Per ora la Lazio se lo coccola e Lotito, come più volte dichiarato negli ultimi anni, lo cede solo per offerte ‘mostruose’. Stojkovic conclude esaltando le doti tecniche di Milinkovic e dichiarando: “I tifosi pagano il biglietto per giocatori come lui, da solo vale il prezzo del biglietto”.