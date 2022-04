“Lewandowski in Serie A”: la frase che fa sognare i tifosi

Robert Lewandowski resta il desiderio di qualsiasi squadra: ecco qual è stata quindi la frase che ha fatto sognare i tifosi

Robert Lewandowski, attaccante classe 1988, resta il sogno di numerose squadre di qualsiasi campionato di alto livello. Le sue prestazioni fanno ancora impazzire il calcio moderno. Tanto che, solamente in questa stagione, l’attaccante polacco ha segnato ben 45 gol e servito 4 assist, in 39 match totali.

Tra le file del Bayern Monaco, Lewandowski è arrivato il 1° luglio 2014. E il suo contratto è attualmente in scadenza il 30 giugno 2023. La possibilità di poterlo vedere in Serie A, se effettivamente non dovesse rinnovare con il Bayern, potrebbe essere anche più di un semplice desiderio.

In ottica calciomercato, quindi, i club attendono di capire cosa deciderà lo stesso giocatore per il suo futuro. E a questo proposito, ha rilasciato dichiarazioni molto interessanti anche Franck Ribery ai microfoni di ‘Tuttosport’. Ecco cos’ha affermato allora il francese.

Calciomercato Serie A, Lewandowski potrebbe essere più di un semplice sogno: le parole di Ribery fanno sognare i tifosi

Fino al 2019, dunque, Franck Ribery e Robert Lewandowski sono stati compagni di squadra tra le file del Bayern Monaco. Proprio in merito a quello che potrebbe essere il futuro del suo ex compagno di squadra, l’attaccante della Salernitana ha dichiarato a ‘Tuttosport’: “Addio di Lewandowski? Lasciare il Bayern Monaco non è mai una scelta semplice. Se Robert dovesse decidere di farlo, io personalmente lo vedrei bene in Inghilterra o anche in Spagna. Poi nel calcio mai dire mai. Lewandowski in Serie A? Chissà magari potrebbe arrivare anche in Italia“.

Parole, queste pronunciate da Ribery, che fanno senza dubbio sognare i tifosi italiani e in generale chiunque sia appassionato del mondo del calcio e della Serie A. In merito al suo di futuro, lo stesso giocatore francese ha affermato: “Per il futuro vedremo. Io sono convinto che fino a quando starò bene e mi divertirò, vorrò andare avanti. Il calcio resta sempre la mia vita. Sono felice sul campo da gioco e mi sento bene sia fisicamente sia con i compagni”.