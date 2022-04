Luis Suarez gratis, che occasione: due club si sono già mossi

L’avventura tra Luis Suarez e l’Atletico Madrid terminerà con ogni probabilità a giugno: due club si sono perciò già mossi per lui

Il 30 giugno di quest’anno il contratto tra l’Atletico Madrid e Luis Suarez scadrà. Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, l’uruguaiano andrà via dal club a parametro zero. Ottenere le prestazioni calcistiche dell’attaccante, a titolo gratuito, risulta così essere una grande occasione.

Luis Suarez dirà, dunque, molto probabilmente addio all’Atletico Madrid a giugno, dopo aver segnato in questa stagione finora 13 gol e realizzato 3 assist in 38 gare. Diventando tra l’altro il capocannoniere della squadra. Potrebbe, inoltre, lasciare anche in via definitiva la Spagna.

Secondo quanto appreso dal quotidiano spagnolo ‘AS’, ci sarebbero già due club a voler tentare l’assalto per lui nel corso del mercato estivo sempre più vicino. Si tratterebbe di Besiktas e Fenerbahçe. Entrambe le squadre turche hanno, quindi, già contattato l’entourage dell’attaccante per saperne di più sulle sue intenzioni.

Atletico Madrid, Luis Suarez sempre più vicino all’addio: Besiktas e Fenerbahçe avviano i contatti con l’entourage

Luis Suarez, attaccante classe 1987, sembrerebbe dunque non essere ormai più tra le prime scelte di Simeone per il reparto offensivo dell’Atletico Madrid. L’uruguaiano sarebbe così finito in fondo alla lista di attaccanti a disposizione della rosa. Dietro a João Félix, Griezmann, Correa e Cunha. Situazione che è stata evidente anche nella gara di Champions League contro il Manchester City, match in cui non è stato appunto impiegato.

Per questo motivo, in ottica futuro, per assicurarsi le sue prestazioni a parametro zero, si sono già mossi ben due club. Stando ad ‘AS’, infatti, sia il Besiktas sia il Fenerbahçe avrebbero avviato i contatti con l’entourage del giocatore per saperne di più sulle intenzioni per il futuro. Dalla Turchia, quindi, l’interesse per Suarez è concreto e potrebbe essere proprio lì, in un paese nuovo, la sua squadra per la prossima stagione.