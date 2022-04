Calciomercato Napoli, affare saltato: bastavano 20 milioni, ora è un top

Sempre attento ai giovani talenti del calcio mondiale, il Napoli è stato vicino in passato ad un giovane talento sudamericano.

Negli ultimi anni il Napoli ha scovato diversi talenti, spesso esplosi e diventati giocatori di livello mondiale. In passato gli azzurri hanno lanciato campioni come Hamsik, Cavani e Lavezzi ed anche in tempi recenti abbiamo visto l’esplosione di giovani talenti come Fabian Ruiz e Victor Osimhen.

Proprio al posto del centravanti nigeriano poteva esserci un altro bomber, un giocatore che ora sta facendo le fortune di un altro club europeo. Come riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, nel 2020 il Napoli fu molto vicino all’attaccante uruguaiano Darwin Nunez, a quei tempi ventenne e giocatore dell’Almeria. Nunez aveva un costo di 20 milioni di euro, ma alla fine gli azzurri decisero di optare per Victor Osimhen.

Con il nigeriano certamente non è andata male, ma Nunez ora è uno dei più grandi giovani talenti del calcio mondiale. L’attaccante sta facendo le fortune del Benfica ed è andato a segno anche nei Quarti di finale di Champions League, nel match perso al ‘Da Luz’ contro il Liverpool di Jurgen Klopp.

Calciomercato Napoli, l’ex obiettivo Nunez nel mirino di diverse big europee

Le prestazioni di Nunez non sono passate inosservate negli ultimi mesi ed il calciatore, che in passato costava solo 20 milioni di euro, ora è nel mirino dei principali club italiani ed europei. All’estero in particolare il giocatore piace al Manchester United, a caccia di nuovi e interessanti profili.

In questa stagione Nunez ha collezionato 27 reti in 33 presenze stagionali ed ha realizzato ben cinque reti nel corso di questa Champions League.