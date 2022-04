Tutto pronto per Inter-Hellas Verona, match che inizia alle ore 18.00 valido per la trentaduesima giornata di Serie A 2021/2022.

Sta per iniziare Inter-Hellas Verona, gara delle ore 18.00 del trentaduesimo turno di Serie A 2021/2022. Alle ore 18.00 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, la formazione nerazzurra di Simone Inzaghi ospita gli scaligeri di Igor Tudor.

La gara mette in palio punti importantissimi per l’undici casalingo che ha come obiettivo la rincorsa sul Napoli di Luciano Spalletti e sul Milan di Stefano Pioli, capolista della classifica generale del campionato. Ha altri obiettivi la squadra ospite che, invece, può ancora sperare in un posto in Europa. La lotta è serrata viste le tante squadre ancora in corsa per un piazzamento europeo. I veneti hanno 45 punti in elenco e sono al nono posto in elenco, mentre la Lazio, al sesto posto, di punti ne ha 52.

Arbitra il match il signor Marinelli di Tivoli, coadiuvato dagli assistenti Rossi e Liberti. Al VAR, invece, il duo formato da Aureliano e Cecconi.

Inter-Hellas Verona, le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Correa. All. S.Inzaghi.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Bessa, Caprari; Simeone. All. Tudor.

ARBITRO: Marinelli di Tivoli

ASSISTENTI: Rossi e Liberti

QUARTO UOMO: Massimi

VAR: Aureliano

AVAR: Cecconi