Inter-Verona, la decisione su Gosens e la doppia novità di Inzaghi

Inter-Verona sarà una sfida fondamentale per i nerazzurri per cercare di portare a casa i tre punti e tenere costantemente la scia del Milan per la lotta scudetto. Occhio alle novità di Inzaghi, il quale potrebbe valutare due mosse a sorpresa

Inter obbligata alla vittoria per cercare di tenere vive le speranze scudetto e la rincorsa sul Milan. Inzaghi confermerà il 3-5-2 con qualche possibile novità. L’assenza di Lautaro Martinez per squalifica potrebbe spingere il tecnico nerazzurro a puntare forte su Correa.

L’attaccante argentino resta in forte vantaggio su Sanchez, ma non è escluso che il cileno possa insidiare la titolarità di Correa fino a poche ore dal calcio d’inizio. Da valutare anche la titolarità di Perisic, insidiato da Gosens, pronto a giocarsi una maglia da titolare con l’esterno croato.

Pochi dubbi per il resto della formazione. In difesa spazio al solito terzetto composto da Skriniar, De Vrij e Bastoni, mentre sugli esterni, come detto, resta vivo il ballottaggio Perisic-Gosens, mentre a destra sarà confermato Dumfries.

Inter-Verona, Inzaghi pensa a Gosens: nessun dubbio Barella

Come accennato, Inzaghi potrebbe decidere di concedere un turno di riposo a Perisic per puntare con forte decisione su Gosens. Il terzino tedesco, ormai totalmente recuperato, potrebbe candidarsi a una maglia da titolare. Per il momento, però, l’esterno croato sembrerebbe essere in vantaggio sull’ex Atalanta. Smentite le indiscrezioni su un possibile turno di riposto per Barella per ritrovare la giusta condizione fisica. Il centrocampista della Nazionale scenderà in campo regolarmente dal primo minuto. Ecco le probabili formazioni della sfida della 32^ giornata:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Dzeko. All. Inzaghi

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Gunter, Ceccherini, Casale; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Bessa, Caprari; Simeone. All. Tudor