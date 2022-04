“Non vedo l’ora”, Elkann non si trattiene: Juventus, gran ritorno in vista?

La Juventus giocherà questa sera contro il Cagliari, ma Lapo Elkann ha voluto ricordare i fasti di un tempo.

La Juventus, dopo la sconfitta di domenica scorsa nel derby d’Italia contro l’Inter di Simone Inzaghi, scenderà questa sera in campo all’Unipol Domus contro il Cagliari di Walter Mazzarri in un match molto difficile per i bianconeri. I sardi, infatti, hanno il bisogno vitale di fare punti per cercare di non retrocedere in Serie B.

Se i rossoblù cercano di muovere la classifica in zona salvezza, la ‘Vecchia Signora’ deve difendere il quarto posto. La qualificazione alla prossima edizione della Champions League è molto vicina, visto i cinque punti di vantaggio sulla Roma di Mourinho quinta ma Allegri sa benissimo che non bisogna assolutamente abbassare la guardia.

Questa stagione sicuramente non è tra le migliori della storia della Juventus. I bianconeri, infatti, non sono mai stati realmente in lotta per lo Scudetto e l’eliminazione dalla Champions ad opera del Villarreal ha fatto ‘molto rumore’. La ‘Vecchia Signora’ sembra lontana dai fasti di un tempo, i quali sono stati ricordati da Lapo Elkann con un tweet.

Juventus, Lapo Elkann ricorda i fasti di un tempo con Del Piero: “Ho ricordato momenti meravigliosi”

Il nipote dell’avvocato Agnelli, infatti, ha twittato una foto che lo ritrae con Alessandro Del Piero: “Un caro amico, un Capitano che ha fatto la storia della Juventus. Quando ti ho visto ho ricordato momenti meravigliosi che mi hai fatto provare sia da tifoso che da amico. Non vedo l’ora che quei momenti che hai fatto vivere alla nostra amata squadra possano tornare al più presto”.

Il tweet di Lapo Elkann poi continua: “Sei una leggenda sia del calcio italiano che internazionale. Ti voglio bene e sarai sempre nel cuore”. L’imprenditore con queste bellissime parole ha sicuramente ribadito la sua volontà, e quella della società, di vedere di nuovo una Juventus vincente e forse ha aperto alla possiblità di vedere Del Piero tra i dirigenti bianconeri.