Lazio, assalto al nuovo attaccante: nome di prestigio, tifosi spiazzati

La Lazio di Sarri sta cercando di prendere un nuovo attaccante per la prossima stagione, che spiazzerebbe i tifosi.

Dopo la dura sconfitta nel derby per 3-0 contro la Roma, la Lazio ha battuto sabato scorso per 2-1 il Sassuolo di Dionisi. I biancocelesti ora sono sesti in classifica con due punti di svantaggio sulla squadra allenata da José Mourinho e sette punti dalla Juventus, che occupa il quarto posto.

I capitolini hanno davvero pochissime possibilità di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League, ma cercheranno comunque di fare più punti possibili in queste ultime giornate di campionato per difendere la zona Europa dagli attacchi dell’Atalanta di Gasperini, della Fiorentina e del Verona di Tudor.

La Lazio tornerà sul campo domani alle 12.30 in un match molto difficile, visto che affronterà al Marassi il Genoa di Blessin. I liguri, infatti, hanno la priorità di vincere per non perdere ulteriore terreno dalla zona salvezza. Ma in casa capitolina non si sta pensando solo alle questioni di campionato, ma anche a quelle che riguardano il calciomercato per la prossima stagione.

La Lazio cerca un nuovo attaccante: si seguono Mertens e Caputo

Secondo quanto raccolto da ‘La Repubblica’, infatti, la Lazio sta cercando per la prossima annata un vice Immobile. I nomi seguiti da Lotito e Tare sono quelli di Ciccio Caputo della Sampdoria, già richiesto da Maurizio Sarri nell’ultimo mercato di gennaio, e di Dries Mertens del Napoli.

Quello del calciatore belga è sicuramente il nome che farebbe più ‘rumore’. Nei giorni scorsi, sempre come quanto scritto dal quotidiano italiano, ci sarebbe stata una telefonata tra Sassi e Mertens, che non avrebbe rifiutato la destinazione capitolina. Il futuro dell’attaccante partenopeo è ancora tutto da decidere, visto che molto probabilmente lascerà il Napoli a fine stagione da parametro zero.