Napoli-Fiorentina, De Laurentiis trema: l’ufficialità dell’ultim’ora gela i tifosi

Imprevisto in casa Napoli a poche ore dalla cruciale sfida contro la Fiorentina: ecco la notizia che ha gelato De Laurentiis e Spalletti.

Morale alle stelle in casa Napoli dopo la vittoria ottenuta sul campo dell’Atalanta. Il successo, unito al contestuale pareggio del Milan con il Bologna, ha consentito agli azzurri di portarsi a -1 dalla vetta e continuare così ad accarezzare il sogno di vincere lo scudetto. Ora i riflettori sono puntati sulla gara che vedrà i partenopei affrontare la Fiorentina tuttavia la marcia di avvicinamento non è delle migliori.

Amir Rrahmani, infatti, non ha potuto prendere parte all’odierna seduta di allenamento a causa di un leggero stato influenzale. Le sue condizioni verranno monitorate nelle prossime ore dallo staff medico. Non è chiaro, al momento, se riuscirà a recuperare in tempo per giocare la prossima partita di campionato.

Una tegola inaspettata per il presidente Aurelio De Laurentiis ed il tecnico Luciano Spalletti, che già domenica scorsa era stato costretto a fare a meno del kossovaro (squalificato). La speranza è quella di recuperarlo in extremis. Intanto è stato già messo in preallarme Juan Jesus, il cui rendimento fin qui ha soddisfatto il club al punto da rendere possibile il rinnovo del contratto in scadenza a giugno.

Napoli, Rrahamani non si è allenato: tegola per Spalletti

Rrahmani, con l’avvento di Spalletti sulla panchina azzurra, in questi mesi è cresciuto in maniera esponenziale. Per lui 35 presenze complessive di cui 27 in campionato, 7 in Europa League e una in Coppa Italia “condite” da 3 reti.

Il calciatore, dal canto suo, proverà ad esserci: ulteriori aggiornamenti sono attesi a stretto giro di posta. Ancora ai box invece Adam Ounas (affaticamento alla coscia), Kevin Malcuit (sovraccarico alla gamba destra), Giovanni Di Lorenzo (distorsione al ginocchio) e Andrea Petagna (distrazione alla coscia): i 4 anche oggi infatti, come si legge nel report diffuso dal Napoli, hanno svolto lavoro personalizzato in campo.