Immobile da sogno, batosta per Blessin: poker della Lazio a Genoa

Da pochi minuti è terminata la gara tra il Genoa e la Lazio con il risultato di 1-3 a favore dei biancocelesti. Grande partita di Immobile.

La prima occasione della partita è per Acerbi, che all’11’ stacca solo di testa in area di rigore genoana ma il suo tentativo termina a lato. Al 17’ c’è la grande parata di Strakosha sul colpo di testa di Ostigard. Dopo sei minuti è ancora il Genoa a provarci con il tiro di Amiri, però è bravo ancora l’estremo difensore della Lazio a respingere.

Al 29’ polemiche al Marassi per un contatto tra Acerbi e Piccoli, ma il gioco continua dopo il check del VAR. Trascorre solo un minuto e Marusic porta in vantaggio la Lazio con un’ottima percussione. Dopo cinque minuti c’è il colpo di testa di Piccoli nell’area piccola ospite, però la sfera si spegne sul fondo.

Il Genoa continua ad attaccare e al 36’ Melegoni ci prova da fuori area: para Strakosha. Il primo tempo termina con il raddoppio della Lazio: Lazzari scappa sulla destra e serve Immobile, che incrocia con il destro. Ad inizio ripresa, esattamente al minuto 50, c’è la grandissima parata di Sirigu sulla conclusione di Felipe Anderson.

Il Genoa ci prova, ma la Lazio allunga con Immobile

Il portiere italiano si ripete un minuto dopo sul tiro di Milinkovic-Savic. La Lazio continua ad attaccare e al 36’ ci prova Zaccagni con un tiro molto potente: pallone di poco fuori. Al 63’ la squadra di Sarri cala il tris con la seconda rete realizzata da Immobile, servito da un ottimo assist da parte di Luis Alberto.

Il Genoa non demorde e cinque minuti dopo si porta sull’1-3 con l’autogol di Patric, dopo un’ottima incursione da parte di Amiri. La Lazio, però, richiude la partita al 77′ con la tripletta di Immobile, che batte Sirigu da posizione molto angolata. Tre punti meritatissimi per i capitolini, mentre la situazione dei rossoblù è sempre più critica.

La classifica aggiornata

Milan 67, Inter 66, Napoli 66, Juventus 62+, Lazio 55+, Roma 54, Atalanta 51*, Fiorentina 50*, Verona 45+, Sassuolo 43, Torino 38*, Bologna 34*, Empoli 34+, Udinese 33**, Spezia 33+, Sampdoria 29, Cagliari 25+, Venezia 22*, Genoa 22*+, Salernitana 16**

* (una gara in meno), ** (due gare in meno), + (una gara in più)