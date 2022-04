Inter, Inzaghi pizzicato dalle telecamere: l’annuncio negli spogliatoi

Siparietto molto particolare negli spogliatoi del Meazza, in occasione della sfida tra Inter e Verona. Protagonista Simone Inzaghi

Una vittoria che dà seguito al successo maturato contro la Juventus, ma al tempo stesso chiarisce quanto la corsa Scudetto sia più che mai accesa. Dopo un periodo particolare, dove i risultati non sono arrivati con la giusta continuità, l’Inter pare aver ripreso il proprio destino in mano. La vittoria conto la Juventus è stata un primo segnale, che ha trovato seguito anche in quella contro il Verona a San Siro. Squadra ostica, quella di Tudor, già teoricamente salva ma comunque sempre pronta a mettere in difficoltà l’avversario.

Dal Meazza alla fine è uscita vincitrice l’Inter, che ora attende le risposte di Milan e Napoli. In entrambi i casi, tra l’altro, due match contro complessi rispettivamente contro Torino e Fiorentina. Nella serata di ieri anche la Juventus ha portato a casa i tre punti, battendo alla Unipol Domus una squadra alla ricerca spasmodica di punti per non essere risucchiata nei bassi fondi della classifica come il Cagliari di Mazzarri.

Inter, il siparietto ripreso dalle telecamere: protagonista Inzaghi

Simone Inzaghi sa benissimo che da qui alla fine del campionato la sua squadra potrà sbagliare poco, pochissimo. Ecco perchè ogni partita rappresenta una finale, compresa quella che i nerazzurri dovranno recuperare contro il Bologna. Guai a dare per scontato il risultato contro i felsinei, soprattutto dopo quanto fatto vedere contro il Milan.

Intanto l’Inter ha portato a casa due vittorie di fila. L’allenatore Simone Inzaghi è stato pizzicato dalle telecamere negli spogliatoi, con un siparietto molto particolare che vede l’allenatore dare un avviso ai suoi giocatori. “Ragazzi attenzione all’arbitro, non fermiamoci a protestare – le parole dell’allenatore -, lui lascia giocare molto. Non voglio ammonizioni del ca**o”, ha detto Inzaghi.