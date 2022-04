Juve, chiusura definitiva: annuncio in diretta, l’affare non si fa

Chiusura definitiva da parte del club per la cessione nel prossimo calciomercato: la Juve resta gelata

La Juventus ieri è tornata vincere dopo la sconfitta in casa contro l’Inter, che ha definitivamente compromesso la corsa allo scudetto. Decisivo è stato Dusan Vlahovic, tornato al gol che mancava dalla partita con la Salernitana e il Cagliari liquidato 1-2. Mancano però i gol degli attaccanti ai bianconeri, soprattutto nei big match che determinano la classifica finale in campionato e il prosieguo in Champions League.

Sarà un reparto che verrà sicuramente rifondato con gli addii di Dybala e probabilmente anche Bernardeschi. Ci sarà da discutere anche il riscatto di Morata con l’Atletico Madrid. Insomma, i ‘sicuri’ per il prossimo anno sono Chiesa e Vlahovic. Ed è per questo che la Juve sta cercando altri profili e tra questi c’è anche Giacomo Raspadori, uno degli attaccanti sul quale si baserà la prossima Italia di Roberto Mancini.

Juve, Carnevali chiude la porta per Raspadori

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di DAZN prima di giocare con l’Atalanta: “Non stiamo parlando di Raspadori con la Juve, ma lo stiamo facendo con altre squadre. Non abbiamo necessità di vendere, siamo solo all’inizio. C’è un interesse, ma nulla di concreto”. L’attaccante del Sassuolo potrebbe dunque fare il grande salto durante la prossima sessione di calciomercato. Ma potrebbe non vestire la maglia bianconera.

Insomma, sembra proprio che sia una chiusura definitiva di Carnevali per la cessione di Raspadori alla Juve. Sta di fatto che con l’addio di Dybala bisognerà capire se acquistare un esterno offensivo o un calciatore più bravo a giocare nella parte centrale dell’attacco. E’ però noto da tempo anche l’interesse dell’Inter per Raspadori.