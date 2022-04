“Era rigore!”: Roma-Salernitana, tifosi infuriati contro l’arbitro

Polemiche dopo la decisione dell’arbitro Volpi durante la sfida tra Roma e Salernitana. Manca un rigore alla squadra giallorossa.

Non una partita semplice come qualcuno poteva pensare. La Roma è sotto nella sfida contro la Salernitana, in un match che i campani sono riusciti a sbloccare grazie ad un gran gol di Radovanovic. I giallorossi si sono cosi ritrovati a dover rincorrere un avversario che sulla carta appare nettamente inferiore, ma che al tempo stesso ha dimostrato durante tutto l’arco della stagione di non meritare giudizi a priori.

Il Milan, ad esempio, ne sa qualcosa. C’è tempo, va detto, per la Roma durante una partita che sta regalando non poche emozioni. Protagonista del match anche l’arbitro Volpi, che si è ritrovato a dover gestire più di una situazione durante il primo tempo. Il direttore di gara, infatti, è stato al centro di un paio di episodi da moviola che hanno anche fatto scoppiare la polemica.

Roma-Salernitana, i tifosi giallorossi protestano: manca un rigore

Sono i tifosi della Roma a recriminare di più quando siamo ancora ad un tempo di distanza dal fischio finale. Il tutto a causa di un fallo giudicato da Volpi come non da rigore. Contatto nell’are di rigore campana tra Mkhitaryan ed Obi, con il giocatore della Salernitana che da dietro ha toccato con il ginocchio il centrocampista armeno.

Risultato? Volpi non ha giudicato il contatto come passibile di calcio di rigore, facendo cosi proseguire la partita. Furia tra i tifosi della Roma, che hanno sottolineato come il contatto tra i due giocatori fosse evidente, ed essendo un fallo da dietro l’arbitro non poteva non dare il penalty. “Com’è possibile?”, scrive qualcuno su Twitter, mentre c’è chi si appella al Var: “Con noi non funziona mai!”. “Ma era rigore. Non c’ho parole, le ho finite“, scrive ancora un altro tifoso sui social.