“Inguardabili: Torino-Milan nel caos, tifosi furiosi sui social

Il risultato finale di Torino-Milan fa infuriare i tifosi che, sui social network, puntano il dito contro il ‘colpevole’. Critiche a iosa.

Torino-Milan è finita da pochi minuti. Il match delle 20.45 ha chiuso la domenica del trentaduesimo turno di Serie A 2021/2022. Allo stadio Olimpico Grande Torino passo falso dei rossoneri di Stefano Pioli che non riescono ad andare oltre lo 0-0 contro la compagine di Ivan Juric. Un risultato che sa di beffa vista la sconfitta del Napoli di Luciano Spalletti giunta nel pomeriggio contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Classifica alla mano, i lombardi non approfittano e l’allungo in classifica, ancora una volta, non arriva. I rossoneri restano al primo posto in elenco generale, ma Napoli e Inter restano ancora in corsa per la vittoria dello scudetto visti i soli due punti di distacco.

Torino-Milan, Pioli criticato dai tifosi

Il pari fa infuriare i tifosi del Milan che si sono riversati sui social network al termine del match per esprimere tutto il proprio disappunto. Numerosi utenti, infatti, si sono scagliati contro l’allenatore rossonero Stefano Pioli, reo di non essere riuscito ad allungare in classifica, tenendo viva la lotta scudetto.

Su Twitter, già durante il secondo tempo, i supporters rossoneri hanno criticato le scelte di formazione del tecnico: “Siamo inguardabili. Pioli deve fare i cambi” ha scritto un utente. Poi, nel post gara, via alle critiche: “Da mesi che lo dico. Con Pioli non andrai mai da nessuna parte. L’anno scorso non è servito di lezione, bisogna perdere lo scudetto pure quest’anno”, ha scritto un altro utente.

Un passo falso che non rende felice nemmeno Stefano Pioli, ammonito nel finale di gara per proteste nei confronti del direttore di gara Doveri. La lotta scudetto, ora, resta più viva che mai.