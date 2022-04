Juve, l’addio ora è possibile: il big via ad una condizione

La Juventus, al termine della stagione, potrebbe finalizzare la cessione di uno dei suoi grandi investimenti degli ultimi anni, per il reparto difensivo.

Alti ritmi dopo un girone d’andata inaspettatamente negativo: la Juventus si sta riprendendo nel finale dell’annata sportiva, la prima dal ritorno in panchina di Massimiliano Allegri. Probabilmente la società s’aspettava che la squadra ingranasse più facilmente con l’allenatore che ha fatto le glorie recenti della società, ma così non è stato. La parte più difficile di questo ritorno è stata sicuramente gestire la rosa a disposizione, a seconda delle velleità tecniche e delle idee di gioco dello staff.

A tal proposito, nonostante la grande ripresa nella seconda parte di stagione, che porta i bianconeri in piena zona Champions League, in estate ci saranno varie e oculate cessioni per fare spazio a giocatori che interpretano meglio l’idea di gioco di Allegri.

Tra le grandi sorprese in positivo della stagione c’è sicuramente Matthijs de Ligt. Il difensore è finalmente riuscito a conquistare in bianconero il posto da leader che la Juventus aveva immaginato per lui, al momento dell’acquisto nel 2019. Complici alcune difficoltà fisiche di Bonucci e Chiellini, l’olandese si è fatto spazio, divenendo un riferimento.

Juventus disposta a sacrificare de Ligt: tante pretendenti in Europa

Una tale traiettoria fa presupporre che la Juventus voglia fare di de Ligt il perno della difesa per il prossimo futuro, ma in realtà sarebbe disposta alla cessione. Dopo essere riuscita ad assicurarsi il più promettente difensore del panorama continentale, i bianconeri potrebbero lasciarlo partire, nonostante le parti stiano lavorando al rinnovo.

Secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’, la dirigenza torinese sarebbe disposta a vacillare di fronte a una folle offerta, che potrebbe giovare molto alle casse del club. Il tutto grazie al fatto che dall’estate vigerà la nuova clausola rescissoria fissata a 120 milioni di euro. Difficile crede che qualche club sia disposto a pagarla, ma si potrebbe arrivare a una cifra simile. D’altronde de Ligt ha risvegliato l’interesse di Barcellona, Bayern Monaco, Chelsea e PSG, tutti club propensi al grande colpo.