“Può giocare al Napoli”: la rivelazione dell’agente scuote il mercato

Il Napoli è già al lavoro per il mercato estivo. Il colpo in attacco, però, può essere una sorpresa: arriva la rivelazione dell’agente.

La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis butta l’occhio alla prossima stagione per programmare l’imminente futuro. Tutto dipenderà dalla posizione della formazione di Luciano Spalletti a fine anno. Qualora gli azzurri dovessero vincere lo scudetto e battere la concorrenza di Milan e Inter, tutto potrebbe rapidamente mutare.

Con la sola qualificazione in Champions League, invece, la strategia sembra già delineata. Il patron del club partenopeo è deciso a fissare un tetto ingaggi oltre il quale non si potrà sforare. L’unica eccezione potrebbe essere fatta per Kalidou Koulibaly che ha un contratto in scadenza a giugno 2023. Per gli altri in scadenza a giugno 2022, nulla è ancora deciso. Il rinnovo di Dries Mertens e David Ospina resta in bilico più che mai e la scadenza oramai incombe. Cosa deciderà di fare il Napoli?

Calciomercato Napoli, parla l’agente di Zerbin

Oltre ai top già in rosa, però, il Napoli ha anche un piccolo tesoretto sparso nei campionati minori. tra questi c’è sicuramente Alessio Zerbin, attaccante del Frosinone il cui cartellino è di proprietà degli azzurri. Il classe 1999 ha rubato la scena nel campionato di Serie B, dove ha collezionato 27 presenze e ben 8 gol. Un bottino niente male che il Napoli non può evitare di appuntare.

L’agente del calciatore, Giulio Marinelli, ha fatto il punto sul futuro del suo assistito in diretta radiofonica. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni a ‘Radio Marte’: “Paragone con Insigne? Penso ci sia solo per la posizione che occupano in campo. Zerbin è cresciuto molto in questa stagione. Può giocare in Serie A, ha un potenziale di alto livello per fare bene nel massimo campionato. Potrebbe fare anche più gol degli otto messi a segno. Se riuscirà a migliorare in fase di realizzazione ci riuscirà”.

Poi prosegue: “Giocare al Napoli? Perché no? Sarebbe più facile giocare lì che in una squadra inferiore. Siamo convinti che possa giocare al Napoli. Deve crescere – aggiunge – ma può stare in una squadra propositiva come il Napoli. Il club vuole sicuramente puntarci, vuole portarlo in ritiro per valutarlo attentamente”.