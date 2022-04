“Non si può…”: occhio Juventus, brutte notizie per Vlahovic

Juventus, occhio alle parole che suoneranno come una beffa per Dusan Vlahovic: brutte notizie in arrivo per l’ex Fiorentina?

Da quando è arrivato alla Juventus, il suo impatto è stato immediato. La rete all’esordio col Verona e quella all’esordio europeo con il Villarreal: Vlahovic ha subito messo le proprie iniziali sulla stagione dei bianconeri, tornati in auge tra le prime quattro posizioni del nostro campionato.

Lo sa bene Allegri che lo ha reso un intoccabile sin dalle prime gare in bianconero. E lo sanno bene anche i tifosi, che lo hanno idolatrato e coccolato non appena sbarcato in quel di Torino.

Eppure, non sono sempre tutte rose e fiori tra il serbo e la sua Vecchia Signora. Sui social le stoccate al suo rendimento contro le big non sono mancate, anche se il talento e il potenziale dell’ex Fiorentina non sono in discussione.

Juventus, Vlahovic e la ‘stoccata’ di Di Canio all’ex Fiorentina

Attenzione, dunque, ai tanti che in Vlahovic non vedono ancora un fuoriclasse capace di guardare negli occhi i principali campioni del calcio europeo. “Per carità, è un elemento con grandi doti. È un calciatore fantastico, ma ha ancora tanti difetti…”, sentenzia Paolo Di Canio (ex bianconero e attuale opinionista) ai microfoni di ‘Sky Sport’.

“A volte ho l’impressione che abbia delle lacune sui tempi. Quando accorciare, quando fare il contro movimento, quando giocare di potenza e quando di fino”. E ancora: “Spesso gli capita di fare delle giocate da bambinone, cose che non potrebbero mai riuscire in quel determinato momento”.

Un giudizio severo, seppur Paolo Di Canio non ignori il talento e il potenziale a disposizione di Dusan Vlahovic. La chiosa, però, è netta e fa ‘arrabbiare’ il serbo: “Non si può, ad oggi, paragonare un giocatore come lui ad altri come Mbappé ed Haaland. Loro sono fenomeni, Vlahovic deve ancora farne di strada”.