“Si chiude a 30 milioni”: Juventus, ecco il regalo a sorpresa per Allegri

La Juventus si prepara alla campagna acquisti in vista della prossima stagione. Attenzione al colpo a sorpresa che può far esultare Allegri.

La vittoria di Cagliari è stato un passo avanti importante. Soprattutto dopo la sconfitta contro l’Inter e la frenata improvvisa di Napoli e Milan lì in vetta. Alle spalle romba la Roma, ma la Juventus confida di serrare la corsa per il quarto posto e portare a casa almeno la qualificazione alla prossima Champions League.

Un passaggio fondamentale per il proseguire del ciclo bianconero: la Champions (e soprattutto i suoi introiti) saranno benzina vitale per il calciomercato di quest’estate. Un calciomercato dove Agnelli, Cherubini ed Allegri sono pronti a potenziare la Vecchia Signora per riportarla in alto.

Farlo non sarà semplice, ma la squadra mercato della Juventus è già al lavoro per individuare i migliori rinforzi per la prossima stagione. In particolare quelli che potrebbero andare via a prezzo di saldo.

Juventus, occhio Pepé: il regalo per Allegri può arrivare dalla Premier

Tra questi, attenzione al nome di Nicolas Pepé. Come riportato dal ‘Daily Mirror’, l’ex esterno del Lille è ormai in uscita dall’Arsenal. E nonostante qualche sprazzo di ripresa, l’attaccante può andar via per un prezzo di saldo. “Si chiude a 30 milioni”, così le colonne del quotidiano inglese rivela sul futuro di Pepé. Lui che 3 anni fa sembrò vicinissimo al Napoli, prima di finire ai Gunners per oltre 80 milioni di euro.

Adesso, il futuro dell’ivoriano è pronto a cambiare. L’Arsenal annuncia rivoluzione: dopo l’addio di Aubameyang a gennaio e quello ormai definito di Lacazette al termine di questa stagione, anche Pepé si prepara a salutare Londra. La Juventus – secondo i media inglesi – osserva con attenzione e attende alla finestra. Sarà l’ex Lille il regalo a sorpresa per Massimiliano Allegri per la prossima stagione?