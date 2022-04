“È inguardabile da quattro mesi”: Napoli, bordata inaspettata in diretta

Bordata più che inaspettata in diretta nei confronti del Napoli, uscito sconfitto contro la Fiorentina al Maradona

Il Napoli ieri ha perso contro la Fiorentina per 2-3 in casa allo stadio Maradona. Una sconfitta che potrebbe risultare decisiva alla fine del campionato. In casa i partenopei hanno perso ben cinque partite, che stanno condizionando la classifica. Anche perché la squadra di Spalletti per rendimento in trasferta è prima in classifica, mentre soffre la pressione casalinga essendo solo al settimo posto.

Insomma, la prestazione di ieri ha deluso tifosi e addetti ai lavori, che alla vigilia pronosticavano un Napoli vincente contro la viola. La squadra di Italiano ha espresso un calcio bellissimo da vedere, anche negli ultimi minuti, dove ha gestito il vantaggio palleggiando a ridosso dell’area di rigore azzurra. A tal proposito, sono arrivate le parole di Antonio Cassano, che come sempre faranno discutere.

Napoli-Fiorentina, bordata di Cassano

Antonio Cassano, ex calciatore, ha parlato nel corso della Bobo TV su Twitch della prestazione del Napoli: “Mi ha deluso, non si può perdere in casa con la Fiorentina dopo aver vinto a Bergamo. Ieri non giocava contro il Bayern Monaco e ha deluso i 50 mila tifosi allo stadio. Non è un caso che alla squadra di Spalletti manchi sempre il passo decisivo, è sempre successo negli ultimi anni”.

Cassano ha poi parlato dei calciatori che lo hanno deluso di più: “Fabian Ruiz è inguardabile da quattro mesi, sta dando poca qualità, non mi è mai piaciuto. Zielinski ha fatto bene solo i primi 2-3 mesi della stagione, anche Koulibaly sta giocando male. Ma il problema del Napoli è a centrocampo escludendo Lobotka”. Insomma, l’ex calciatore ha individuato i ‘colpevoli’ di questo risultato negativo che potrebbe condizionare e non poco la classifica finale.