Momenti di grande tensione durante la sfida dello Stadio Olimpico tra Roma e Salernitana. Spunta la frase che ha fatto infuriare i campani.

Non è stata una semplice domenica pomeriggio allo stadio Olimpico, dove la Roma ha superato la Salernitana ma allo stesso tempo si è resa protagonista anche di un post partita molto concitato. Le accuse sono arrivate direttamente da Walter Sabatini, dirigente della squadra campana, che ai microfoni di DAZN ha parlato di “cose ignobili” accadute proprio sul prato dell’Olimpico. Precedentemente c’erano state anche le scuse di Mourinho, evidentemente amareggiato per quanto accaduto a bordocampo.

Certo, una partita nervosa ma giocata ad alti ritmi anche sul campo. Il vantaggio della Salernitana con Radovanovic ha mandato i giallorossi in tilt, considerando l’incubo di rivivere una giornata storta come quella contro il Bodo Glimt. Alla fine la rimonta, ma non senza polemiche. Ma cosa ha fatto scatta l’ira della panchina e consecutivamente quella di Walter Sabatini?

Roma-Salernitana, spunta la frase che ha fatto infuriare la panchina

Walter Sabatini nel post partita ha parlato di atteggiamento da parte della Roma, facendo una tirata d’orecchie a distanza anche a Josè Mourinho. L’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’ è entrata nel dettaglio di quello che è accaduto a bordocampo, svelando la frase volata dalla panchina della Roma e che ha scatenato un vero e proprio putiferio.

“Tanto andate in Serie B!”, la frase del vice Foti rivolta alla panchina campana. E cosi la reazione stizzita di Davide Nicola e di altri giocatori che si sono avvicinati alla panchina giallorossa. Da lì momenti concitati con lo stesso Mourinho che in prima persona ha provato a calmare l’allenatore avversario. Certo, secondo quanto detto da Sabatini, ci sarebbe anche altro ad aver provocato soprattutto la sua presa di posizione cosi forte nel post partita.