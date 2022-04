“Uno spot migliore non c’è”: Juve beffata, lezione durissima ad Agnelli

Duro colpo per Agnelli e la Juventus, beffati nuovamente dopo l’eliminazione prematura dalla Champions League, avvenuta ancora negli ottavi

Un’altra vittima eccellente in Champions League. Il Bayern Monaco ha lasciato la competizione, trafitto dal Villarreal. La squadra di Unai Emery, dopo essere passata in svantaggio in apertura del secondo tempo con un gol di Robert Lewandowski, ha firmato il gol qualificazione nel finale di gara con il nigeriano Chukwueze.

L’1-1 ha fatto valere il successo per 1-0 ottenuto all’andata in virtù della rete di Danjuma. Gli spagnoli, dunque, sono volati in semifinale per la seconda volta nella propria storia. Alla faccia della tanto chiacchierata Superlega.

Champions, Villarreal sorpresa della manifestazione: duro colpo al progetto Superlega e ad Andrea Agnelli

Il sottomarino giallo riporta un paese di poco più di 50mila abitanti, Vila-Real, in una semifinale di Champions League. L’impresa era già riuscita nel 2006 quando gli spagnoli sono stati anche ad un passo dalla finale ma hanno pagato un errore dal dischetto contro l’Arsenal di Riquelme, trascinatore assoluto di quella squadra.

L’impresa ottenuta dalla formazione di Unai Emery riabilita anche due italiane, l’Atalanta e la Juventus. Gli orobici ne hanno fatto le spese durante la fase a gironi. Il prezzo pagato dai bianconeri è stato ugualmente pesante poiché li ha estromessi dall’Europa negli ottavi di finale.

La qualificazione del Villarreal ha fatto tornare d’attualità il discorso sulla Superlega, che per la maniera in cui era stata pensata nello scorso anno avrebbe precluso la possibilità di vivere un’impresa come quella compiuta questa sera dal sottomarino giallo. Proprio su questo aspetto si è concentrata la tesi di uno dei tanti utenti che su Twitter hanno posto l’accento sul progetto al quale tra gli altri ha lavorato in prima linea anche il presidente della Juventus Andrea Agnelli: “Il Villarreal, squadra di una città di 50mila abitanti, dopo aver vinto l’Europa League la scorsa stagione è in semifinale di Champions dopo aver mandato fuori Juventus e Bayern. Uno spot migliore contro la SuperLega non c’è”.