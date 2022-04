FIFA, svolta storica: è ufficiale, l’annuncio spiazza i tifosi

Una vera e propria rivoluzione lanciata dalla FIFA. L’annuncio è ufficiale, una grande novità per tutti i tifosi.

Il calcio e la sua fruizione, la costante evoluzione dei giorni nostri. Lo streaming sta cambiando in maniera netta il modo con cui i tifosi seguono la propria squadra del cuore, ma non solo. L’idea del calcio spezzatino, infatti, rientra proprio nell’obiettivo di permettere a tutti i tifosi di seguire il maggior numero di partite possibile, in un sistema immersivo dove c’è la possibilità di non perdersi più nulla. Del proprio campionato di appartenenza, ma non solo.

La curiosità verso i campionati esteri (anche quelli minori) è aumentata in maniera esponenziale soprattutto negli ultimi vent’anni. E cosi non soltanto i campionati più importanti come la Premier League, la Bundesliga o ancora la Liga spagnola e recentemente la Ligue 1. I tifosi vanno alla ricerca anche di partite che riguardano contesti meno blasonati, ma dai quali possono emergere anche giocatori di grande talento che poi approdano nei campionati maggiori.

FIFA+, svolta storica: nasce la televisione ufficiale

E cosi che la FIFA arriva proprio in supporto dei tifosi, e lancia un servizio OTT che rappresenta una vera e propria rivoluzione dei tifosi. E’ stato annunciato in queste ore, infatti, FIFA+, il servizio di streaming che permetterà ai tifosi di seguire tantissime partite gratis. Una vera e propria rivoluzione, considerando anche i tanti soldi che i tifosi già spendono per i vari abbonamenti.

Il calcio sarà cosi accessibile anche a chi non può permettersi un abbonamento, anche se ovviamente il tutto non riguarderà i grandi campionati per i quali le emittenti come ‘DAZN‘ e altri spendono tanti soldi per accaparrarsene i diritti. Già adesso la piattaforma è accessibile, ed il palinsesto pare mostri match appartenenti a campionati di basso profilo come quello etiope, o ancora iraniano, australiano ed altri. Oltre ai match sono anche disponibili dei prodotti originali come documentari.