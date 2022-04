“E’ l’allenatore in pole”: Pirlo, nuova avventura in Europa

Nuova avventura per Andrea Pirlo? Arrivano le ultime indiscrezioni riguardo l’ex allenatore della Juventus, in pole per una squadra europea.

Dopo l’esperienza sulla panchina della Juventus, la carriera di Andrea Pirlo è arrivata ad un punto di svolta. L’esperienza sulla panchina bianconera è stata di sicuro utile per entrare in contatto con un campionato sempre complesso come quello italiano. Certo, i tifosi bianconeri non sono sempre stati benevoli nei confronti dell’ex centrocampista, che ha comunque portato a casa dei risultati interessanti essendo alla sua prima esperienza in un club cosi importante come quello della Vecchia Signora.

Dall’addio alla Juventus, però, per Andrea non si sono presentate nuove chance. In Italia non si è ancora presentata l’occasione di riportarsi nuovamente in gioco. Anche all’estero, però, sono state diverse le squadre che sono state accostate all’allenatore italiano. In queste ore è spuntata un’altra squadra per la quale proprio l’ex Juve sarebbe addirittura in pole per prenderne la guida a partire dalla prossima stagione.

Pirlo, nuova avventura all’AEK Atene: le ultime indiscrezioni

Ecco spunta un nuovo possibile scenario per il futuro di Pirlo. Se negli scorsi mesi ci sono state squadre di Premier e di Liga accostate all’allenatore, adesso pare sia concreta la possibilità di vedere l’allenatore impegnato in Grecia.

Secondo quanto riportato da alcuni media locali, infatti, proprio Pirlo sarebbe in pole per la panchina dell’AEK di Atene, al momento sotto la guida di Sokratis Ofrydopoulos, tecnico ad interim. Insomma, la squadra greca è alla ricerca di un profilo autorevole per rilanciare il club anche all’inseguimento dell’Europa, e Pirlo sembra l’allenatore ideale. Insieme a lui – tra l’altro – anche Francesco Farioli, oggi allenatore dell’Alanyaspor.