Serie A, è caos recuperi. Il club fa ricorso: “3-0 a tavolino”

Il finale di stagione potrebbe vedere ancora uno scossone in classifica in Serie A a causa di un ricorso inatteso.

Per il prossimo 27 aprile è prevista la gara di campionato tra Bologna e Inter. Il match ha finito per non disputarsi lo scorso 6 gennaio e i nerazzurri si sono mossi attraverso i vari gradi di giustizia per richiedere l’assegnazione dei 3 punti a tavolino. Le speranze dei nerazzurri di vincere il ricorso sono alimentati da più fattori.

Al di là della questione relativa all’intervento dell’ASL, che non permise al Bologna di rompere la bolla della quarantena, ci sarebbe proprio una questione di campo. Nello specifico, il Bologna avrebbe commesso la leggerezza di presentare la distinta di gara all’arbitro, pur non essendosi presentata in campo.

La distinta è un documento ufficiale e quindi si sarebbe verificata un’anomalia procedurale. Come spiega il ‘Corriere dello Sport’, nessuna squadra che ha saltato le gare a causa dei focolai da Covid-19 ha presentato la distinta di gara.

Serie A, Bologna-Inter: scatta il “caso distinta”

Il quotidiano spiega che il Bologna aveva compilato il file on-line nell’area extranet della Lega Serie A e l’aveva fatto la sera precedente al match, ovvero il 5 gennaio. Secondo i dirigenti, si trattava di una bozza che sarebbe poi stata ricontrollata.

Tuttavia, quando l’ASL ha poi comunicato l’impedimento alla società rossoblu, quella distinta di gara non è mai stata rivista. La bozza è rimasta caricata, senza essere cancellata e di conseguenza è finita nelle mani del direttore di gara Ayroldi. Da lì il documento è divenuto ufficiale. A poco è valsa la spiegazione dei dirigenti del Bologna presenti in campo, nello spiegare che si trattasse di un file precario. Sussistendo il vizio di forma, toccherà al Giudice Sportivo valutarne la natura. Il Bologna rischia di perdere la gara, creando anche un precedente.