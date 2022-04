“E’ una costante…”: Napoli, bordata pesante a Spalletti

La sconfitta contro la Fiorentina rischia di complicare la corsa Scudetto del Napoli di Spalletti. Ed in più arriva anche la bordata dell’ex.

Il ko del Napoli contro la Fiorentina potrebbe essere pesante dal punto di vista della corsa Scudetto. Gli azzurri infatti hanno perso tre punti nei confronti dell’Inter e uno nei confronti del Milan e per alzare il tricolore al cielo devono sperare, da qui alla fine, nei passi falsi delle due dirette concorrenti.

Una maledizione quella azzurra, con il club di De Laurentiis che, per l’ennesima volta, sembra venire meno nel momento più delicato della stagione. A pensarla così è anche l’ex difensore azzurro Fabio Cannavaro che, in una lunga intervista rilasciata a La Repubblica, ha parlato anche della corsa Scudetto. Non risparmiando appunto una frecciatina al Napoli.

“Il Napoli è una bella squadra.” ha dichiarato Cannavaro. “Però ancora una volta viene meno nel momento decisivo. Sembra ormai una costante. Certo la Fiorentina di Italiano è un’ottima squadra. Siamo in una lotta Scudetto strana, sembra che nessuna voglia davvero vincerlo. Manca continuità e quel salto di qualità che di dovrebbe avere nelle gare decisive.”

Cannavaro: “Scudetto? Tra Inter, Milan e Napoli scelgo…”

L’ex difensore ha poi lanciato il suo pronostico: “Resta da vedere se l’Inter ne approfitterà, dipende molto dal recupero con il Bologna. Io però dico: occhio alla Juventus. Sono una squadra che non molla, per me la corsa sarà a quattro!”

Infine, da ultimo capitano campione del mondo con l’Italia, immancabile un pensiero critico sulla Nazionale: “Dobbiamo capire che non siamo più quelli bravi e belli. Gli altri corrono e noi stiamo ancora a dirci queste cose. Il nostro calcio è indietro per tecnica, tattica e strutture. Già con la Cina, dove ho allenato, si vede una grandissima differenza nelle strutture. E’ un problema di organizzazione.”