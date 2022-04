Brutto pomeriggio per l’Atalanta, che al Mapei Stadium esce sconfitta contro il Sassuolo. Traorè firma la doppietta e stende la Dea.

Che succede all’Atalanta di Gasperini? Dopo anni in cui la Dea ha dato dimostrazione di essere una squadra proiettata a conquistare in maniera continuativa l’Europa, ora sembra davvero che i nerazzurri sia entrati in un periodo tremendamente negativo dal quale non riesce ad uscire. La seconda sconfitta consecutiva, dopo quella patita per mano del Napoli, è una mazzata pesantissima che rischia anche di minare l’effettiva corsa alla conquista di un posto in Europa.

La Champions è ormai lontana, ma arrivare in Europa League resta l’obiettivo concreto per i ragazzi di Gasperini. Certo è, però, che con questo trend è difficile pensare di poter arrivare a mettere le mani sul proprio obiettivo. Da capire, poi, quello che sarà il recupero che l’Atalanta dovrà giocarsi contro il Torino.

Sassuolo-Atalanta, Traorè firma la doppietta e stende la Dea

Il Sassuolo, invece, si conferma una squadra che ha tutte le carte in regola per cominciare un progetto importante sotto la guida di Dionisi. Una stagione giocata su buoni ritmi, non senza difficoltà, ma con la consapevolezza di avere delle armi importanti da mettere in campo anche sotto il punto di vista tattico. Insomma, a Sassuolo non hanno dimenticato il grande lavoro di De Zerbi, ma c’è grande fiducia per quello che potrà essere il futuro con Dionisi.

Per l’Atalanta, invece, si preparano settimane molto intense. La gara di ritorno contro il Lipsia sarà un crocevia importante per la stagione della Dea. Andare avanti in Europa League, a questo punto, diventa un obiettivo concreto e di primaria importante. Puntare alla vittoria della competizione potrebbe rappresentare la vera svolta. Anche perchè ad oggi, va detto, la squadra di Gasperini sarebbe fuori da tutto.