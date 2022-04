Pessima notizia per Conte: c’è l’annuncio del Tottenham

È da poco arrivata una pessima notizia per il Tottenham e per Antonio Conte: la positività al covid lo costringe a fermarsi

Il Tottenham è attualmente quarto in classifica di Premier League. Ha guadagnato fin qui 57 punti, scavalcando l’Arsenal che è a 54 (con una partita in meno rispetto agli Spurs) ma anche il West Ham e il Manchester United che sono attualmente a 51 punti.

Quella della Premier League non è comunque una classifica definitiva a tutti gli effetti perché alcuni club ancora hanno partite da dover recuperare. Complice del ritardo è stato certamente il gran numero di positività al Covid-19 registrate per lo più nel periodo a cavallo tra dicembre e gennaio.

In quelle stesse settimane, proprio all’interno del gruppo del Tottenham, tra giocatori e membri dello staff, erano stati registrati numerosi casi di positività al virus. Il focolaio costrinse così la squadra a fermarsi per alcuni giorni. Arrivando, per l’impossibilità di giocare, anche ad essere esclusi a tavolino in Conference League. Ora è proprio il Covid-19 a fermare l’allenatore degli Spurs: Antonio Conte è infatti risultato positivo.

Tottenham, Conte positivo al Covid-19: pessima notizia in vista del momento delicato della stagione

Il Tottenham di Antonio Conte è al momento quarto in classifica di Premier League ed è, dunque, a tutti gli effetti impegnato nella corsa alla qualificazione in Champions League. Vietato fermarsi ora come ora. Proprio per questo motivo, la notizia della positività al virus proprio dell’allenatore è senza dubbio pessima.

Come annunciato dal club, dunque, Antonio Conte è risultato positivo a un tampone a cui si è sottoposto nello scorso weekend. Il tecnico si è immediatamente isolato e non sembrerebbe presentare sintomi. La squadra perciò spera che possa esserci in panchina già sabato 16 aprile per il match contro il Brighton. In un momento così delicato per la stagione.