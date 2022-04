“Ora servono 50 milioni”: Inter, brutte notizie per Zhang e Marotta

L’Inter è pronta ad investire per il difensore ormai da mesi, ma il prezzo del cartellino del calciatore è aumentato vertiginosamente.

Durante l’intera stagione sportiva, la dirigenza dell’Inter è stata piuttosto attenta al calciomercato. La società è consapevole che ogni anno bisogna portare nuovi innesti in rosa, in uno scambio continuo tra arrivi e cessioni fino ad equilibrare del tutto la squadra e riportarla stabilmente nell’élite del calcio europeo.

Uno dei nomi più chiacchierati da ormai diverso tempo è quello di Gleison Bremer. Si tratta del 25enne difensore brasiliano di proprietà del Torino, il quale si è distinto per essere tra i migliori in assoluto in stagione e con ampio margine ancora di miglioramento, già da inizio anno.

L’Inter ha provato a bruciare i tempi, entrando in contatto con gli uomini di Cairo e l’entourage del giocatore. Addirittura, complice la volontà del calciatore di vestire nerazzurro, il club di Milano avrebbe un accordo di massima con gli agenti di Bremer, ma manca quello col Torino.

Inter su Bremer del Torino, ma serviranno almeno 50 milioni di euro

A complicare la riuscita dell’affare con i granata è la grande concorrenza europea per accaparrarsi Bremer, la quale fa crescere le quotazioni del cartellino e quindi di riflesso la richiesta del Torino. Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, all’estero si guarda con sempre maggiore attenzione al difensore. Sia in Premier League che in Bundesliga non mancano estimatrici. Si parla di Tottenham, Arsenal, Leicester, Newcastle, Arsenal ed Everton in Inghilterra, in Germania invece ci sarebbero Bayern Monaco e Borussia Dortmund. In Spagna si conta l’interessa da parte dell’Atlético Madrid.

La cifra per portarlo via dal Torino è schizzata allora a circa 50 milioni di euro. Ciononostante, bisognerò capire se le società di cui sopra andranno avanti rispetto ai sondaggi passando a una negoziazione oppure resteranno soltanto degli avvicinamenti tipici del mondo del calciomercato. L’Inter, questo è indubbio, fa sul serio.