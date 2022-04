“65 milioni e si chiude”: calciomercato Juve, Allegri deve rinunciare al big

Il Real Madrid sta vivendo un momento magico: il club pensa anche al calciomercato, costringendo la Juve a rinunciare al big

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti sta vivendo un momento magico in questa stagione in corso. Attualmente il club è primo in classifica all’interno de LaLiga spagnola con 72 punti. Con dodici punti in più rispetto a Barcellona (con una partita in meno) e Siviglia, entrambe a 60 punti. In Champions League, poi, grazie al talismano Karim Benzema, ha ottenuto l’accesso alla semifinale della competizione.

Benzema, Modric e l’intero Real Madrid stanno mostrando insieme un calcio super che ha permesso di superare il Paris Saint-Germain agli ottavi e il Chelsea ai quarti di Champions League. Strappando il pass per accedere alla semifinale.

Oltre agli impegni di questa stagione ancora in corso, e soprattutto in Europa ancora tutta da vivere, il Real Madrid sta lavorando anche in ottica calciomercato. Dalla Spagna non hanno alcun dubbio: l’affare per Aurelien Tchouameni è in chiusura. Il centrocampista, su cui aveva messo gli occhi anche la Juventus di Allegri, lascerà il Monaco per raggiungere Madrid.

Calciomercato Juve, il sogno Tchouameni viene infranto dal Real Madrid: “Affare da 65 milioni di euro”

Aurelien Tchouameni è un giocatore che piace alla Juventus e a Massimiliano Allegri, tanto che il club ci ha messo gli occhi da qualche tempo. Il tecnico bianconero l’aveva posto come primo nome della propria lista per il centrocampo. Come riferito da ‘As’, tuttavia, il Monaco sarebbe ormai molto vicino a chiudere l’affare con il Real Madrid.

Carlo Ancelotti sarebbe pronto ad accogliere il classe 2000 a braccia aperte. Tchouameni ha giocato con il Monaco questa stagione tra le diverse competizioni ben 44 partite, segnando 3 gol e servendo 2 assist. La sua giovane età, poi, presuppone anche ampi margini di crescita. Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo ‘As’, allora: “Monaco e Real Madrid vicini alla chiusura dell’affare per Tchouameni. 65 milioni di euro e si chiude”.