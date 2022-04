Juventus, è ufficiale: è arrivato il rinnovo, l’annuncio

È arrivata la notizia ufficiale da parte della Juventus e riguarda un’importante conferma, in sede di calciomercato.

Quando ci avviciniamo al finale di stagione, la Juventus emana un comunicato ufficiale. La società bianconera è concentrata sulla conquista di un posto in Champions League per la prossima stagione, ma ciò non esime la dirigenza dall’interesse nel guardare già al futuro, o meglio alla prossima formazione che Massimiliano Allegri allenerà.

Di cambiamenti ce ne saranno molti in casa Juventus e riguarderanno principalmente il fronte offensivo. L’addio di Paulo Dybala è ormai lampante, poiché il calciatore tramite il suo entourage non ha trovato l’accordo con la dirigenza bianconera per il rinnovo e il contratto scadrà al termine dell’attuale stagione sportiva.

Tuttavia, l’annuncio odierno riguarda la difesa. La Juventus, infatti, ha annunciato il rinnovo dell’estremo difensore, Mattia Perin, col quale si lavorava alla firma da tempo.

Juventus, è ufficiale: Perin rinnova fino al 2025

Con un comunicato ufficiale, il club torinese ha annunciato che il portiere ex Genoa ha rinnovato fino al 30 giugno 2025. Come ricorda la nota, Mattia Perin è arrivato alla Juventus nel 2018 e, dopo una parentesi nuovamente in rossoblu dal 2020 al 2021, ha fatto rientro in bianconero. Inoltre, i bianconeri ricordano alcune gesta importanti del portiere ovvero il clean sheet per 8 volte in 17 partite, di cui 3 nell’attuale stagione.

Si tratta di una decisione maturata sulla base del contratto in scadenza a giugno, quindi prima che il giocatore restasse praticamente libero a parametro zero. D’altronde, si tratta di un portiere relativamente ancora giovane o meglio nel fiore della sua maturità sportiva, avendo 29 anni ed anche un estremo difensore affidabile. Come ricorda la Juventus, è riuscito nelle parate nel 71% dei casi, in bianconero. Secondo indiscrezioni, comunque, l’ingaggio di Perin è stato ritoccato verso il basso. Una decisione chiaramente proposta dal club, alla quale però il portiere avrebbe risposto affermativamente.