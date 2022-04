“Mancini ha già deciso”: Italia, il futuro del bomber è segnato

Italia, la decisione di Mancini in merito ad uno dei giocatori più chiacchierati della nazionale italiana. Pare non ci siano dubbi.

La batosta patita contro la Macedonia del Nord pesa ancora tantissimo sulle spalle di una nazionale che ha bisogno di rialzarsi nel minor tempo possibile. Uscire dai Mondiali in maniera cosi anticipata, infatti, non è stato un boccone semplice da mandare giù per i tantissimi tifosi della nazionale che a Palermo (cosi come da casa) si sono ritrovati a leccarsi le ferite al termine di 90′ minuti assolutamente imprevedibili. L’Italia non ci sarà tra le grande del mondo in Qatar, quando alla fine del 2022 si ritroveranno le nazionali di tutto il pianeta per giocarsi una competizione tutta da vivere, considerando anche il periodo all’interno della quale si gioca.

Certo, si guarda al futuro già da adesso. Per Mancini non c’è poi cosi tanto tempo, ed allora ecco che già si pensa ai prossimi impegni e a come migliorare una condizione mentale ed morale che sicuramente non è delle migliori. In estate ci saranno gli impegni della Nations League, e prima ancora la Supercoppa contro l’Argentina. Gli azzurri dovranno farsi trovare pronti, e Mancini dovrà trovare le giuste soluzioni per arrivare nella giusta maniera ad affrontare i prossimi impegni.

Italia, Immobile ancora in nazionale? Mancini ha deciso

Uno dei grandi dubbi che aleggia proprio attorno alla nazionale riguarda il futuro di Ciro Immobile. Il bomber è stato uno dei più criticati dopo la sfida contro la Macedonia, ed in generale c’è chi sostiene che durante tutti i match di qualificazione non abbia mai dato quel supporto che ci si aspetta da un attaccante come lui. Da lì i dubbi sul suo futuro all’interno della compagine azzurra.

Cosa ne pensa Mancini? Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport, il commissario tecnico dell’Italia non avrebbe alcun dubbio su cosa fare in merito alla situazione di Immobile. L’attaccante della Lazio ci sarà nella lista dei convocati per i prossimi impegni della nazionale. La sua presenza – scrive la rosea – pare non essere assolutamente in dubbio nella mente dell’allenatore.